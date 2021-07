L’Agrupació Musical Los Silos ofereix un concert “Excel·lent”

Connect on Linked in

Dimarts que ve 20 de juliol, a les 20.30 h, a l’Auditori de la Casa de Cultura, la Banda Simfònica de l’Agrupació Musical Los Silos de Burjassot oferirà un repertori d’obres valencianes que s’emmarquen dins del programa “Excel·lent: música de banda, ajudes a societats valencianes 2021”, de la Diputació de València.

L’AM Los Silos ha posat a la disposició dels ciutadans i ciutadanes que desitgen assistir al concert un codi QR que, una vegada escanejat, redirigeix a l’usuari/a a una plataforma on, fàcilment, es poden reservar les entrades. Per a facilitar el tràmit, l’AM Los Silos ha elaborat un vídeo en el qual s’explica, mitjançant senzills passos, el procés de reserva d’entrades.

Les entrades estaran disponibles des del dimarts 13 de juliol, a les 9h fins al mateix dimarts 20 de juliol, a les 15h. Per a gaudir de la música de “Los Silos”, serà necessari mostrar l’entrada (física o via dispositiu mòbil) abans d’accedir al recinte. Per a qualsevol dubte o consulta, els interessats/ as poden enviar un correu a entradas@edmlossilos.com.