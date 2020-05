L’Agrupació Protecció Civil de Picassent ha felicitat més de 180 aniversaris durant el confinament

Els voluntaries i les voluntàries de Protecció Civil de Picassent, a iniciativa de l’Ajuntament, feliciten

cada vesprada els xiquets i les xiquetes del municipi en el dia del seu aniversari amb música i

aplaudiments. Només en abril, s’alcançà la xifra de 127 aniversaris.

Quan s’inicià l’estat d’alarma, des de l’alcaldia de Picassent, conscients que els xiquets i xiquetes han

sigut un dels col·lectius més afectats pel confinament, es posà en marxa la iniciativa “Este cumple va

a ser especial”. Una manera diferent de festejar l’aniversari, en este temps de quarantena, mitjançant

una sorpresa i així aconseguir un somriure dels menuts nascuts a partir de 2008. Una tasca que ha

sigut possible durant tot este temps gràcies als voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil de

Picassent, els quals, cada vesprada, a partir de les 18:30 h recorren els carrers del poble per anar a

felicitar els aniversaris amb la cançó de “Cumpleaños Feliz”, a més d’altres cançons infantils que

posen per animar la vesprada al públic infantil.

“Quan se’ns va plantejar esta iniciativa la reberem amb molta il·lusió. Nosaltres des del primer dia la

portem a terme molt motivats i amb molta estima. Cada vegada hem anat a més, i hi ha hagut

vesprades que hem tingut una mitja de 6 o 7 aniversaris. Hem viscut moments d’alegria i altres de

molta emoció, en els que s’ha escapat alguna llàgrima tant per part nostra com per part de les

famílies. Vore la il·lusió reflexada en la cara dels menuts no té preu”, afirma Jesús Reynal, cap de

l’Agrupació Protecció Civil.

Esta acció, solidària amb la infància de Picassent, ha tingut una gran acollida i fins a dia de hui i des

de l’inici de la iniciativa el passat 25 de març, ja s’han felicitat un total de 181 aniversaris, només en

abril arribaren a la xifra de 127, i encara queda una llarga lista fins que no es decrete la finalització

de l’estat d’alarma.. Nombrosos són els correus d’agraïment rebuts, així com també les fotos o

vídeos que envíen els familiars recolllint el moment de la felicitació. “És una satisfacció molt gran vore

com els xiquets i les xiquetes somriuen i es mostren contents i feliços al rebre la visita dels voluntaris

de Protecció Civil per felicitar-los. I les famílies així ens ho transmitixen. I per això, agraim la gran

tasca que està fent l’Agrupació en este sentit.”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.

