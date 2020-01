L’Agrupació Veïnal de Mislata dóna 9.100 euros a la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

La quantitat, la major recaptada en 21 anys, prové dels diferents actes solidaris que organitza la AVM al llarg de l’estiu

La solidaritat que demostra al llarg dels anys l’Agrupació Veïnal de

Mislata és tot un exemple d’humanitat i compromís amb les causes més nobles. Des de fa 21 anys, la AVM organitza durant els mesos de juliol i agost diversos esdeveniments solidaris en la piscina municipal de la localitat, en les quals la major part del recaptat és destinat a finalitats socials i solidàries.



El lliurament del xec amb la recaptació d’aquestes revetles solidàries s’ha fet efectiva en un acte celebrat en la seu de l’Agrupació Veïnal i que ha estat presidit per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la regidora de Persones Majors, Pepi Luján i el regidor d’Associacions Veïnals, Francisco Herrero. L’alcalde Bielsa va voler agrair la desinteressada labor que desenvolupa l’Agrupació Veïnal, “un treball que és impagable i que demostra la solidaritat i fraternitat del poble mislatero”. En un to més distés, Bielsa va voler destacar també la labor de Pilar Andrés, presidenta de la Junta Local contra el càncer de Mislata, a la qual va demanar que no deixara mai aqueix lloc, “des que exerceixes com a presidenta de la Junta Local, Mislata és una ciutat més humana i solidària, i és gràcies al teu treball i esforç desinteressat”.



El tresorer de l’Agrupació Veïnal feia lliurament d’un xec per valor de 9.100 euros. Una xifra que any rere any es veu augmentada i que aquest exercici aconseguia la seua quantitat econòmica més alta gràcies a l’altíssima participació en els nombrosos actes solidaris que realitza la AVM al llarg de l’any per a recaptar fons a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, entre els quals destaquen les revetles solidàries en la piscina municipal, el festival de ball anual o la multitudinària Nit de les Truites, mostres de la solidaritat de la ciutadania i el bon fer de l’Agrupació Veïnal de Mislata.