L’Agrupació Veïnal de Mislata organitza un festival solidari contra el càncer

Connect on Linked in

El teatre del Centre Cultural Carmen Alborch va ser l’escenari de la VI edició de la gala ‘Mira qui balla’, en el qual van participar diverses associacions i membres de l’agrupació

L’Agrupació Veïnal de Mislata està celebrant aquests dies la seua XXIII Setmana Cultural que es prolongarà fins a aquest dissabte 29 de juny. Una setmana que compta entre les seues activitats amb excursions, esdeveniments culturals i cites gastronòmiques. I ahir a la vesprada, arribava el moment solidari dins de la programació d’aquesta Setmana Cultural, amb la celebració d’un esdeveniment solidari que ja va per la seua sisena edició, el festival “Mira qui balla a Mislata”.

L’espectacle, celebrat ahir en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, va comptar amb nombroses exhibicions de ball, i en aquesta edició també de cant, en les quals van participar algunes entitats de Mislata, com a Majors Voluntaris, l’Associació Cultural Andalusa i l’Associació Cultural de Castella-la Manxa, i la pròpia Agrupació Veïnal, a través dels alumnes i monitors dels diferents tallers que s’imparteixen en l’associació, a més de de l’acadèmia de ball Stylo’s. Tots els i les participants van oferir el millor del seu repertori en aquesta gala a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, en la qual es demanava als veïns que col·laboraren donant 1€ per a la lluita contra el càncer a canvi de l’entrada. I un any més, la gala va ser tot un èxit de participació i d’assistència. Diversos membres del govern municipal van assistir també per a acompanyar a l’agrupació en aquesta festa solidària.

La programació d’aquesta Setmana Cultural culminarà amb dues cites gastronòmiques, un concurs de truites el divendres a la nit, i el cuinat de 1200 racions de “arròs amb fesols i naps” per al dissabte.