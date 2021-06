L’aigua potable arribarà a la Colònia Montehermoso de Torrent

Print This Post

El 5 de juliol finalitza el termini de presentació d’ofertes de l’obra, integrada en el ‘Pla d’Inversions d’Aigües de l’Horta de 2021’



Torrent preveu noves actuacions urbanístiques amb l’obertura del termini de presentació de projectes per a adjudicar les obres de canalització d’aigua potable fins a la colònia Montehermoso.



L’empresa mixta Aigües de l´Horta serà l’encarregada de començar en breu les obres necessàries per a integrar a la colònia Montehermoso-Sant Josep en la xarxa general de proveïment. Per a això s’executarà una nova canonada de connexió que permetrà connectar aquest nucli de població amb la resta d’infraestructura hidràulica de Torrent, que millorarà tant el cabal com, sobretot, la qualitat d’aigua.



L’actuació, que té un pressupost base de licitació de l’obra de 216.593,39 euros, IVA inclòs, consisteix en una canalització de 200 mm de diàmetre i quasi un quilòmetre de longitud, que part del col·legi El Vedat i finalitza a l’entrada de la urbanització, al carrer Loyola, discorrent en paral·lel al Canal Xúquer-Túria.



Aquestes obres seran realitzades dins del ‘Pla d’inversions d’Aigües de l’Horta per a l’exercici 2021’, aprovat a l’octubre de 2020, i suposen un pas més per part de l’Ajuntament de Torrent i d’Aigües de l´Horta quant a garantir i mantindre els elevats estàndards de qualitat pretesos en el servei de la distribució d’aigua potable a la població.



La licitació de les obres s’ha publicat en el perfil del contractant de l’empresa mixta el 10 de juny de 2021. La presentació d’ofertes finalitza el 5 de juliol de 2021.