L’Ajuntament, a través de la fundació Assut, presenta un diagnòstic del sector agrari a Alboraia

La fundació treballa amb el sector agrari d’Alboraia per encàrrec de l’Ajuntament a la recerca de solucions de futur per a la seua horta protegida

El passat 16 d’abril la fundació Assut va presentar davant membres de la Corporació, del Consell Agrari i altres agricultors un diagnòstic inicial sobre la situació actual del sector agrari en el municipi d’Alboraia, amb l’objectiu de posar en comú les necessitats reals del sector i també les possibles solucions a les dificultats oposades. A partir de la presentació es realitzaran diversos tallers per a contrastar millor un estudi, les conclusions del qual estan extretes de 22 entrevistes a agricultors (dels quals dos són dones) dividides en categories, amb l’objectiu de validar-les i, posteriorment, desenvolupar-les a les taules de treball organitzades.

En primer lloc, es va parlar de les relacionades amb els llauradors i llauradores, com poden ser el relleu generacional i la percepció del treball de camp per la seua duresa, així com la necessitat d’organització i cooperatives agràries. En segon lloc, es van tractar els problemes relacionats amb el territori, la divisió i distribució de les parcel·les, les infraestructures de mobilitat i accessibilitat de la maquinària i la recent Llei de l’Horta. Finalment, es va establir una tercera categoria sobre la producció, amb problemàtiques com les plagues i malalties dels cultius, la incertesa que provoquen les variacions de preus i la falta de rendibilitat, la desaparició de cultius i la necessitat de major protecció per part de les administracions i de la Denominació d’Origen.