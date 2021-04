L’Ajuntament acorda un nou pagament, de més d’un milió d’euros, de les ajudes del Pla Resistir als sectors econòmics afectats per la pandèmia

Connect on Linked in

La vicealcaldessa Sandra Gómez també ha informat dels “avanços” per a l’ordenació urbana de parcel·les de la Malva-rosa, que albergaran, entre altres servicis, una Biblioteca Municipal

La Junta de Govern Local ha aprovat hui el pagament de 258.200 euros a 114 PIMES procedents del sector cultural, per als quals encara està obert el termini per acollir-se a estes ajudes del Pla Resistir. Així mateix, ha autoritzat l’abonament d’altres 756.200 euros a 368 beneficiaris de la convocatòria dirigida als professionals del taxi. I recordem que l’anterior Junta de Govern Local ja havia materialitzat els pagament a altres 85 sol·licitants més d’este sector.

“Concretament, l’Ajuntament de València ha realitzat hui una injecció de liquiditat de més d’un milió d’euros en els sectors afectats per la crisi, i amb estes decisions s’ha convertit en l’administració local que ha aprovat més prestacions, i que ha facilitat que estes arriben al major nombre de sectors i amb la major rapidesa possible”, segons ha assegurat la vicealcaldessa i portaveu Sandra Gómez al final de la reunió de l’esmentat òrgan de govern. “En esta trobada, també s’ha donat compte d’indicadors econòmics que demostren que Ajuntament actua com a motor econòmic de la ciutat, com són l’estat d’execució de les inversions (durant el primer trimestre de 2021 s’han adjudicat obres per valor de 59,6 milions d’euros) o el pagament mitjà als proveïdors (xifratge en 22,7 dies)”, ha indicat l’edil que, així mateix, ha assegurat que “amb la mateixa fi d’activar l’economia la Junta Local ha decidit destinar 1 milió d’euros per al manteniment dels carrers de València”. “Este acord implica generar ocupació i millorar la qualitat urbana”.

La vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez, que ha comparegut acompanyada del vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha iniciat la seua intervenció “amb un reconeixement per als professionals vinculats al llibre, i a la tradicional Fira de Llibre, així com amb un gest de suport per a les llibreries, que també s’han vist afectades per l’impacte econòmic del coronavirus”. Així, i en el marc de la commemoració del Dia del Llibre, ha recordat que l’Ajuntament ha decidit reservar 144.000 euros per a adquirir fons bibliogràfics de tots els estils. “Es tracta de la compra més important d’esta mena de material, que pretén minorar les pèrdues que ha patit este sector i ampliar els fons de les Biblioteques Municipals”. Estos equipaments públics comptaren, a partir de maig, amb estos nous exemplars, entre els quals destaquen els relacionats amb la vida i obra del cineasta valencià Luis García Berlanga, “adquirits com a homenatge al director valencià quan es commemora el centenari del seu naixement”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA MALVA-ROSA

D’altra banda, a instància del Servici de Planejament, la Junta de Govern Local ha aprovat la resolució favorable de l’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de València per a l’ordenació detallada de l’edificació així com per a l’assignació d’usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer Pare Antón Martín i en l’avinguda Malva-rosa.

Sandra Gómez ha destacat que amb l’aprovació d’este tràmit “es fa un nou pas per a l’aprovació d’un projecte, que aconseguirà donar resposta a una reivindicació històrica del barri, tan important per a les veïnes i els veïns de la Malva-rosa”.

De fet, tal com ha explicat, “esta actuació permetrà que l’antic solar de la Direcció General de Trànsit (DGT) es convertisca així en un nou espai de trobada per a la ciutadania, que comptarà amb un nou edifici dotacional, un nou carrer per als vianants i una nova edificació”. “El barri tindrà una Biblioteca Municipal i comptarà amb una superfície d’uns 1.075 m² de zona verda”, ha celebrat la vicealcaldessa

L’àmbit de la modificació de planejament està delimitada pels carrers Riu Tajo, Pare Antón Martín, i avingudes de la Malva-rosa i dels Tarongers, amb una superfície aproximada de 9.500 m², encara que només la zona central de la poma (2.945,55 m²), es veurà alterada per la modificació.