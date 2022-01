L’Ajuntament activa el web per adquirir les entrades gratuïtes per a la cavalcada de Reis en la plaça de bous

Connect on Linked in

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, explica que s’habilitaran 5.000 localitats, i que l’espectacle comptarà amb 16 companyies, quatre agrupacions musicals i una colla de dolçainers

La regidoria de Cultura Festiva, que dirigeix Carlos Galiana, ha activat ja el web www.reisvalencia.es perquè totes les persones interessades puguen adquirir de manera gratuïta les entrades per a la cavalcada de Reis, que enguany celebrarà l’espectacle en la plaça de bous amb totes les mesures de seguretat. L’Ajuntament de València ha reformulat esta tradicional celebració nadalenca per tal de donar una alternativa lúdica a la ciutadania, atenent sempre les recomanacions de la Conselleria de Sanitat.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat que ja està habilitat el web des d’on es poden adquirir gratuïtament les entrades per assistir a la plaça de bous de València per disfrutar demà dimecres de la Cavalcada de Reis, enguany amb un format especial per les restriccions de la pandèmia. En total s’han posat disposat un total de 5.000 entrades, que cal descarregar i portar al recinte dimecres.

En concret, al web habilitat es pot accedir a través de l’adreça www.reisvalencia.es. En ell ja es pot adquirir gratis l’entrada; cada unitat familiar podrà adquirir un màxim de quatre localitats, i entre cadascuna de les unitats familiars hi haurà un seient de distància de seguretat. A més, s’habilitarà un enllaç per poder seguir la cavalcada en directe de forma telemàtica, també per als mitjans interessats en donar-ne difusió.

“La cavalcada a la plaça de bous és una alternativa al recorregut tradicional per donar resposta a les necessitats del moment i els requeriments de les autoritats sanitàries, per la qual cosa sols hauran d’acudir a la plaça les persones que hagen pogut adquirir la seua entrada via telemàtica, atés que no hi haurà possibilitat d’aconseguir-ne físicament en la mateixa plaça”, ha advertit Galiana.

L’aforament final de la plaça serà de 5.000 persones, ja què s’ha restringit la capacitat com a mesura de precaució. A més, serà obligatori l’ús de mascaretes en tot moment, les persones majors de 12 anys hauran de portar el seu passaport de vacunació per poder accedir al recinte i no estarà permés el consum de begudes o menjar en l’interior, per a evitar que ningú es lleve la mascareta.

L’espectacle comptarà amb la intervenció de 16 companyies d’ambientació, quatre agrupacions musicals i una colla de dolçainers. En total l’acte es divideix en 12 seccions i tindrà una durada de vora tres hores. “Tenint en compte la màxima prioritat de la seguretat de totes i tots, hem volgut garantir que tots els llocs de treball que generava la cavalcada es mantingueren amb esta alternativa, donat que són molts els i les professionals que ja tenien reservades estes dates per treballar en la programació cultural festiva nadalenca de València”, ha explicat Galiana.

Una de les novetats de la cavalcada d’enguany és que la regidoria de Cultura Festival introdueix un nou personatge narratiu. Es tracta de Perseida, l’astrònoma reial, que s’uneix al patge Miquel, la missatgera Caterina, el senyor Carbó, i Dolça, la caramelera reial.

L’obertura de portes de la Plaça de Bous es farà a les 17:30 hores. A les 17:45 es celebrarà un primer concert del grup Nànets Band Rock!, mentre que a les 18:30h començarà el segon concert de la vesprada, un espectacle protagonitzat per Pop’s Corn!.

L’acte propi de la cavalcada començarà a les 19 hores, moment en què començaran a desfilar els personatges i escenografies de les 16 companyies d’ambientació, amb una durada d’hora i mitja. Per últim arribaran Ses Majestats d’Orient, que accediran a la plaça amb un mitjà de transport que serà altra de les sorpreses de la vesprada/nit. En finalitzar, els Reis pronunciaran un discurs per a tots els xiquets i xiquetes de València

El regidor ha agraït al president de la Diputació de València la cessió de l’espai per poder dur a terme la cavalcada estàtica i ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per complir totes les mesures de seguretat necessàries.

La cavalcada serà retransmesa pel Facebook de l’Ajuntament de València, així com el de la Regidoria de Cultura Festiv