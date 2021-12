L’Ajuntament adapta les voreres per salvar exemplars de pi de més de 40 anys en una nova campanya de plantació

Print This Post

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, explica que per primera vegada “les voreres s’adapten als arbres i no a l’inrevés”

El Servici de Jardineria Sostenible ha començat la plantació de 70 exemplars arboris en diversos barris de València. En el marc d’esta intervenció també s’han adaptat algunes voreres per salvar pins que poblen des de fa 40 anys el carrer de Vall de la Ballestera, al barri Campanar, una actuació en què “per primera vegada les voreres s’adapten als arbres i no a l’inrevés”, com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Després de visitar els treballs de plantació en Vall de la Ballestera, el vicealcalde ha remarcat que, “per primera vegada, s’ha adaptat la fisonomia de les vies a les necessitats dels arbres”. En paraules del regidor “en lloc d’eliminar estos exemplars tan majestuosos que donen tanta ombra per plantar de nous, l’Ajuntament ha eliminat els obstacles de la vorera perquè els arbres es desenvolupen i els ha estabilitzat amb braços de metall perquè no caiguen a terra”. “Es tracta –ha subratllat- de la primera volta que s’adapta la vorera a l’arbre”, ha incidit.

Pel que fa a la nova campanya de plantació, que compta amb un pressupost de 41.399,70 euros, el vicealcalde ha detallat que amb esta iniciativa “s’ampliarà el nombre d’exemplars arboris de diferents punts de la ciutat”. Per exemple, al carrer d’Isaac Peral, dels Poblats Marítims, es plantaran 23 nous arbres (21 perers de flor Pyrus calleryana ‘Chanticleer’); i al carrer de Cora Raga, al costat del parc de Benicalap, 20 (10 Ligustrums i 10 pruners de jardí Prunus cerasifera ‘Pisardii’). Així mateix, a l’avinguda de Balears, en el districte de Camins al Grau, es plantaran 14 exemplars (13 lledoners Celtis australis i un arbre de foc Brachychiton acerifolius).

També el veïnat de Pla del Real comptarà amb 6 arbres més (3 Bauhinias, 2 Zelkovas i 1 Perer de flor), que es plantaran al carrer de Santa Rosa, a prop del nou jardí de la plaça d’Alfredo Candel; i en Saïdia s’ampliarà la vegetació amb 4 nous exemplars de Zelkovas plantats al carrer de Germans Fabrilo.

En parlar de les espècies a plantar, Sergi Campillo ha detallat que “estes són variades per ampliar la biodiversitat vegetal a la ciutat”. De fet, en el carrer Vall de la Ballestera, on se salvaran els esmentats pins, també es plantaran 3 perers de flor. “A més –tal com ha aclarit el vicealcalde- en tots els escocells se sembraran una mescla de llavors, i s’implantarà el reg automàtic als carrers Santa Rosa i Isaac Peral”.

Esta actuació es suma a la futura intervenció anomenada “València més verda II”, un projecte que ja està en licitació i que sumarà quasi 1.300 nous arbres als 3.143 que ja es van plantar a la ciutat durant la primera edició