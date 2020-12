L’Ajuntament adequarà tres places de la Creu Coberta i l’Hort de Senabre amb nous jocs infantils, mobiliari urbà i zona de cal·listènia

Connect on Linked in

Campillo destaca que el projecte donarà resposta a les peticions veïnals votades al Decidim VLC 18/19 per a les places d’Holanda, Escultor Frechina i Santiago Suárez

Nou pas endavant per a l’adequació de l’espai públic al districte de Jesús amb l’aprovació dels projectes per millorar i ampliar la zona de jocs infantils i el mobiliari urbà de les places d’Holanda i de Santiago Suárez ‘Santi’, al barri de la Creu Coberta, així com l’ampliació del jardí amb una zona de cal·listènia a la plaça de l’Escultor Frechina, al barri de l’Hort de Senabre. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la importància d’estes intervencions per donar resposta a peticions veïnals votades majoritàriament als pressupostos participatius Decidim VLC 18/19. El pressupost total arriba als 151.644,79 euros.



“Des del govern municipal continuem posant en valor les places dels barris com a punts de trobada, de cohesió social, i ho fem de la mà del veïnat, que ha tingut veu i vot en estos projectes que milloraran el dia a dia d’eixos barris”, ha posat en valor Campillo, per a qui “estes intervencions contribuïxen a dur endavant d’una València més amable, verda i sostenible”.



D’una banda, a la plaça d’Holanda s’ampliarà i es millorarà la zona de jocs infantils. Es retiraran els jocs existents i es demolirà el paviment de cautxú per construir una nova zona de jocs, de 121 metres quadrats (vora un 73 % més que l’actual), amb un gronxador cistella, una palanca per engrunsar inclusiva i una altra de molls també inclusiva. D’acord amb la normativa actual el paviment de seguretat es realitzarà amb cautxú in situ i tindrà una grossària de 6+1 centímetres. A més, en la part superior de la plaça es crearà una nova zona de jocs de 180 metres quadrats amb un gronxador múltiple i també amb paviment de seguretat que es pegarà sobre l’existent. A més, es retiraran els nou bancs existents en la zona de morterenca i es col·locaran 11 bancs nous sobre bases de formigó, a banda de substituir la paperera existent i col·locar-ne tres més. Complementàriament es construirà una rampa de formigó que eliminarà la diferència de cota existent entre la zona de morterenca i la de paviment hidràulic, establint una comunicació directa entre les dos i evitant haver d’eixir de la plaça, com ocorre en l’actualitat.



Pel que fa a la plaça de l’Escultor Frechina hi ha prevista l’ampliació i el condicionament d’una superfície de 270 metres quadrats, on se situarà una zona de cal·listènia. La intervenció inclou derrocar el mur que fa de tancament en la part est del jardí i la col·locació d’un nou tancament amb una reixa amb l’objectiu d’evitar al màxim l’impacte visual. El nou conjunt de cal·listènia el conformaran un banc d’exercicis, barres paral·leles, barres paral·leles baixes, un pont d’equilibri i una gàbia d’exercicis, tot sobre una base de seguretat per a caigudes de fins tres metres d’altura, constituïda per un llit d’arena tamisada de 30 centímetres de grossària. A més, es contempla la instal·lació de dos papereres, dos bancs i dos fanals amb lluminàries led i es plantaran dos arbres que es regaran per degoteig.



D’altra banda, a la plaça de Santiago Suárez ‘Santi’ es millorarà la jardineria en la zona central. Es construïx una xarxa de reg al voltant de la zona central, s’ampliaran els escocells i es plantaran una dotzena d’arbres.