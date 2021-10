L’Ajuntament adjudica les obres del nou Centre Municipal de Joventut del Cabanyal-Canyamelar

Print This Post

El nou equipament públic contribuirà a la dinamització del barri i a la millora dels servicis oferits als joves

L’Ajuntament de València ha adjudicat de manera definitiva les obres per crear un nou centre municipal de joventut al barri del Cabanyal-Canyamelar. El centre estarà ubicat en dos baixos contigus dels carrers d’Escalante i de Josep Benlliure que estan comunicats per un pati interior i que ara seran rehabilitats i condicionats este efecte, tal com ha anunciat la regidora de Joventut, Maite Ibáñez. Les obres començaran la setmana vinent i estaran finalitzades a principis de 2022.

“L’adjudicació definitiva de les obres suposa un altre pas més per seguir millorant el barri del Cabanyal-Canyamelar i ampliar els servicis municipals”, ha explicat Ibáñez. Es tracta de dos locals simètrics units i comunicats per un pati interior, que es troben al carrer d’Escalante número 192 i al carrer Josep Benlliure número 157, a l’entorn de la plaça del Doctor Llorenç de la Flor. Tots dos espais, de propietat municipal, sumen més de 124 metres quadrats, als quals cal sumar el pati interior comú.

El finançament de les obres està a càrrec de l’Estratègia per al Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI). El contracte d’obres ha estat adjudicat a l’empresa Rande AIC, SL per un import de 99.700 euros.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que “este nou equipament públic serà un suport per a les persones joves, ja que s’oferirà un servici d’informació i assessorament juvenil, cursos i tallers, que milloraran la formació i ocupabilitat de les persones usuàries”. A més, contribuirà a la dinamització del barri i a la millora de l’entorn urbà, donant activitat a uns locals que actualment es troben en desús”.

Els centres municipals de joventut oferixen un servici permanent d’informació, assessorament, formació, dinamització sociocultural i incorporació a la vida social i activa de les persones joves en matèria de programes municipals, ocupació, oci, cultura, programes europeus, salut, medi ambient o participació. En ells, a més de prestar servicis d’atenció juvenil des d’un criteri de proximitat, es realitzen cursos i tallers a més de servir com a aula d’estudi. En este sentit, Ibáñez ha posat com a exemple els tallers Apunta’t, activitats gratuïtes d’oci educatiu o de caràcter formatiu, sobre creixement personal, ocupació, idiomes, desenvolupament sostenible, gènere, activitats artístiques, cultura, prevenció de la violència, hàbits saludables, sexualitat o TIC.

“Volem ampliar la xarxa de centres municipals de joventut a altres districtes de la ciutat, perquè els servicis i programes que oferim des de la Regidoria de Joventut arriben a totes les persones joves, seguint un criteri de proximitat”. En 2022, quan finalitze l’obra i s’instal·le el mobiliari i equips per prestar el servici, este espai se sumarà a la xarxa de centres municipals de joventut de la ciutat, que ja compta amb centres al barri d’Orriols, Russafa, Patraix, Sant Isidre, Trinitat, Algirós, Benimaclet, Campanar, Malilla, Natzaret, Grau Port i Ciutat Vella.