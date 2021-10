L’Ajuntament agilitzarà les sancions contra el botellot i incrementarà el dispositiu policial de prevenció

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, anuncia que el consistori estudiarà el procediment legal per multar també estudiants Erasmus infractors

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este matí d’urgència amb el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i el comissari en cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, per buscar solucions immediates al problema del botellot en la ciutat. El màxim responsable de la ciutat ha anunciat un reforç del dispositiu de la Policia Local en el focus de Benimaclet, l’agilització de les sancions per consum d’alcohol en la via pública i per incompliments per part dels locals, i que el consistori estudiarà el procediment legal per multar també els estudiants Erasmus infractors.

“Esta ciutat es divertix i sap viure, però també ha de saber deixar dormir les persones. Demanem a tots els que practiquen botellot que siguen responsables perquè si no, prendrem totes les mesures necessàries per garantir el dret a dormir i al descans de totes les persones. L’advertiment és clar per a aquelles persones que alteren la convivència ciutadana: la policia els sancionarà i la tramitació de la multa serà ràpida”, ha assegurat este matí l’alcalde, Joan Ribó, després de la reunió amb els responsables de seguretat ciutadana de la ciutat. “Ens hem reunit per buscar solucions per a un problema que ens preocupa molt com és el tema del botellot. Des de l’Ajuntament estem preocupats pel tema, sabem que no passa sols en València, però que el mal siga de molts no arregla la situació ni facilita el dormir de les persones. No podem estar sense actuar davant estes manifestacions que hem vist en Benimaclet, i abans en Hondures i la plaça del Cedre”, ha explicat el màxim responsable de València.

Entre les solucions que s’han acordat, Joan Ribó ha demanat “que s’amplie el grup de seguiment del botellot, plantejant-lo en dos nivells: el de prevenció, per això volem que la policia estiga abans de la concentració de persones; i el nivell de contenció”. “Volem limitar i, a ser possible, eliminar el botellot al màxim, amb l’augment de les dotacions policials, concretament de la unitat UCO, per fer front a este tema”, ha assenyalat.

El regidor Aarón Cano ha detallat que s’estudiaran mesures “com l’aigualeig i el tancat de zones, però sobretot imitar el model que portem en Hondures i Cedre”. No obstant això, ha explicat que en Benimaclet “hi ha una trama urbana molt diferent, i ha de prevaldre la visió tècnica policial, perquè potser tancar la plaça no és allò més adequat”. Respecte del nombre de policies en esta actuació especial, Cano ha dit que s’incorporaran “a servicis extraordinaris del cos de l’UCO d’uns 30 agents”.

L’alcalde Ribó ha explicat també que s’ha acordat fer “un seguiment setmanal” del problema del botellot, i ha anunciat la creació d’una comissió entre règim sancionador, Policia Local i Espai Públic “perquè les sancions que es produïsquen s’agilitzen al màxim i que la gent sàpiga ràpidament que esta sanció es va a executar com més ràpidament millor”. Per la seua banda, el regidor Aarón Cano ha afegit que la comissió “serà un accelerador de les sancions; no es quedarà cap sanció amb retard injustificat”.

En este sentit, l’alcalde, Joan Ribó, ha manifestat que s’estan buscant solucions “perquè aquelles persones que no són de nacionalitat espanyola puguen ser sancionades”. “Em referisc al col·lectiu dels Erasmus”, ha concretat, “perquè pensem que de vegades formen part d’estes reunions i també han d’aplicar-se els mecanismes de prevenció, contenció i sanció com a qualsevol espanyol”. “València és la capital d’Espanya amb més Erasmus, i volem que tinguen molt clar que les sancions que puguem posar arribaran a casa dels seus pares”, ha assegurat Ribó.

L’alcalde ha descartat completament la creació d’un botellòdrom, perquè “darrere del botellot hi ha consum excessiu d’alcohol i des del punt de la salut no ho podem afavorir, encara que seria la solució fàcil”. Joan Ribó ha recordat que hi ha 50 policies “que van a entrar molt ràpidament” i “les oposicions per a més de 200 policies al llarg de l’any que es podran posar en marxa”.

Cano: “València té la seua pròpia recepta”

Per la seua part, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat als mitjans de comunicació que el botellot “és un problema de convivència ciutadana”, i en este sentit ha valorat l’esforç de la Policia Local en zones com la plaça d’Hondures o del Cedre “que no estan bé, però la seua evolució és millor que en setmanes passades”. Cano ha advertit que l’acció s’iniciarà ara també “en el focus de Benimaclet, de la mateixa manera que hem fet en Hondures i Cedre, que sembla que estem aconseguint minorant-ho”. “No pots evitar que entre la gent, la lliure circulació de gent, però la presència policial reduïx molt la concentració de persones”, ha defensat el regidor de l’Àrea de Protecció Ciutadana.

“El que no anem a fer mai és aplicar mesures com en altres ciutats que no només no minoren el problema, sinó que el convertixen en un problema més complex, com els aldarulls i problemes de seguretat ciutadana”, ha assenyalat el regidor de Protecció Ciutadana, mentre que l’alcalde ha afegit sobre esta qüestió que es vol “evitar” que el botellot “es convertisca en una guerra campal entre la policia i les persones que el practiquen, com ha passat en moltes zones d’Espanya”.

“València té la seua pròpia recepta, ningú té la recepta per posar fi a açò, perquè ningú ho ha aconseguit, però nosaltres tenim la nostra recepta”, ha reclamat Aarón Cano, que considera que a poc a poc “fem passos per reduir el botellot”.

Reunió amb Delegació de Govern

D’altra banda, l’alcalde de València ha informat que en la reunió de seguretat ciutadana també “s’ha parlat d’aquells barris que tenen un problema vinculat amb el consum de drogues”. “Em referisc concretament a Orriols i a la Malva-rosa”, ha dit Joan Ribó. “Hem acordat sol·licitar una reunió amb la delegada del Govern, Gloria Calero, perquè eixe tema és fonamentalment de la Policia Nacional. Volem augmentar la coordinació i fer un pla de treball”, ha anunciat el màxim responsable de la ciutat.

Joan Ribó ha recordat que amb les entitats d’Orriols s’ha creat “una comissió de seguiment i tindrem la reunió mensual a final d’este mes”, i que en el cas de la Malva-rosa “també hem tingut ja alguna reunió i volem buscar solucions”.