L’Ajuntament amplia el contracte d’atenció telefònica ciutadana del 010

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Borja Sanjuán ha posat en valor la incorporació de 53 nous agents de la Policia Local “que contribuiran a millorar la seguretat en tots els barris de la ciutat

La Junta de Govern Local ha acordat ampliar el contracte d’atenció ciutadana del telèfon 010 per a atendre les noves necessitats que han sorgit a conseqüència de la pandèmia. El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat compte hui d’este i altres acords de l’executiu municipal com, per exemple, la incorporació de 53 agents a la Policia Local, l’avaluació ambiental del Pla Especial Ciutat de l’Artista faller, o la conversió en zona de vianants de part del nucli històric de Carpesa.

Borja Sanjuán, ha explicat hui que “la pandèmia ha suposat un canvi de costums que ha provocat que l’atenció telemàtica i telefònica s’ha convertit en una de les formes més demandades pels ciutadans per a relacionar-se amb l’administració. A més, segons ha explicat l’edil, “augmentem en un 10% este contracte, que és el màxim que ens permet la llei. Afegim prop de 2.119 hores, i millorem este servici en un moment en el qual la demanda ha augmentat per la pandèmia, mentre aprovem el nou contracte del 010, que ja recollirà una millora estructural”. Sanjuán ha recordat que “Si durant 2020 les telefonades entrants en el 010 van ser 350.143, en 2021 entre gener i octubre han sigut 430.896, un augment que és molt major si comparem amb anys anteriors a la pandèmia”.

L’horari de prestació del servici d’atenció 010 no es modifica, mantenint-se de dilluns a divendres de 8,30 a 18,30 hores i dissabtes de 9 a 14 hores, però s’augmentarà el nombre de persones que atenen les telefonades, la qual cosa permetrà millorar la qualitat l’atenció que es presta als ciutadans.

Nous agents

La incorporació de 53 nous agents de la Policia Local, segons Sanjuán “contribuirà a millorar la seguretat en tots els barris de la ciutat”. Els agents estaran destinats durant els primers mesos a reforçar el treball de la Unitat de Convivència (UCOS) en els torns de vesprada i nit, que és on més demanda social hi ha”.

La millora de la plantilla de la Policia Local es completarà durant el *proximo any amb la incorparació d’altres 181 agents, la qual cosa segons el regidor “confirma l’esforç que està realitzant este govern per a arreglar la precària situació en la qual va deixar el govern del PP la plantilla de la Policia Local. Amb l’excusa de la crisi, no va convocar oposicions en una dècada, abocant a una situació insostenible a la Policia Local”.

En la mateixa línia de millorar els mitjans de la Policia Local, la Junta de Govern també ha donat el vistiplau a l’obertura del procediment dotar al cos policial de 100 nous vehicles per la modalitat de rènting. El contracte inclou la possibilitat que d’adquirir els vehicles per un valor residual una vegada finalitze el rènting. Es tracta de 50 vehicles bàsics, 30 amb panells informatius i 20 amb kit per a transportar detinguts.

Pla Especial Ciutat de l’Artista Faller

Un altre dels assumptes aprovats ha sigut el d’iniciar l’avaluació ambiental del Pla Especial “Ciutat de l’Artista faller”, un pla que proposa reorganitzar esta zona emblemàtica de la ciutat tan estretament vinculada amb les Falles per a impulsar, precisament, les activitats relacionades amb l’artesà i la cultura festiva”, ha detallat el regidor.

“Es tracta d’un espai que estava concebut com a artístic i artesà, que s’ha convertit amb el pas dels anys en un polígon industrial. Amb este pla volem que torne a ser un espai on s’ajunten els artistes fallers i altres artistes i artesans, i que a més millore la seua qualitat urbanística”, ha afirmat Sanjuán.

Conversió en zona de vianants nucle històric de Carpesa

Finalment, s’ha aprovat la conversió en zona de vianants dels carrers Viscoses i Apòstol Sant Pere de Carpesa, dos vials que formen part del Nucli Històric Tradicional del poble. Els dos carrers objecte de projecte presenten una secció de calçada amb dues voreres laterals molt estretes (al voltant de 80 cm), que per tant impedixen als veïns i veïnes circular amb unes condicions d’accessibilitat adequades. Esta atuació consistix en l’eliminació de voreres existents i repavimentació amb materials i textures adequades. El termini d’execució previst de les obres serà de 6 setmanes.