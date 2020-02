L’Ajuntament amplia i millora el servei de recollida de fem i neteja viària d’Algemesí

Connect on Linked in

Recollida selectiva de residus porta a porta, augment de la plantilla de neteja i major llavat de carrers i voreres són algunes de les novetats

L’Ajuntament d’Algemesí ha adjudicat el nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària per 1.875.667,55 d’euros a l’empresa Técnicas y Tratamientos

Medioambientales (Tetma). El consistori ha fet una aposta decidida per millorar tant la recollida de fem com la neteja de la ciutat.



Per a això, s’han augmentat els recursos econòmics del pressupost municipal destinat al servei de recollida de residus i neteja viària en un 72 % per a millorar el servei prestat. Aquest increment del cost es deu principalment a l’increment de la plantilla en 10 persones, a la renovació de tots els vehicles i maquinària, a les millores de les condicions salarials dels treballadors, a la prestació de nous serveis, i al reforç i increment d’alguns dels serveis ja prestats, així com a la major dotació per a campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana.



Al llarg de les pròximes setmanes es renovaran els vehicles destinats tant a la recollida de fem com a la neteja. Alguns vehicles disposaran de tecnologies més netes (elèctrics, híbrids, VEM) i els motors de combustió compliran amb la norma Euro VI, per la qual cosa es millorarà en part la reducció d’emissions i sorolls, així com en els consums de combustible, que redundarà en un menor impacte ambiental. També està previst incorporar més maquinària de neteja entre la qual s’inclou més agranadores mecàniques, una màquina per a llevar xiclets, una moto elèctrica per a recollida d’excrements, un aspirador elèctric de residus i una màquina per a llavar les voreres.



Amb la finalitat de garantir que el servei prestat durant l’execució del contracte siga de qualitat i coherent amb el que s’ha oferit, s’ha fixat un mecanisme de facturació variable. Una part de la facturació, fins a un 10%, estarà vinculada als resultat obtinguts mitjançant un índex de qualitat global.



“Apostem per un servei eficaç i modern per a mantenir una ciutat neta i amb un servei de recollida de fem que atenga les característiques dels carrers de la ciutat. La intenció és implantar en els propers anys una recollida selectiva d’orgànica tant en el porta a porta com en les zones amb contenidors. També una recollida específica en espais generadors de deixalles en gran quantitats com zones amb supermercats, centres educatius i espais d’hosteleria. L’Ajuntament posa els recursos necessaris per tindre una ciutat neta, però l’actitud cívica és més important que mai per a no embrutar”, assegura l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.