L’Ajuntament aposta per uns accessos ferroviaris al port que no afecten els barris ni l’entorn de la ciutat

“L’Ajuntament es posiciona per cuidar els barris i les persones que hi els habiten, per l’economia i el territori de la ciutat”. I per eixa raò, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat este matí estudiar primer els accessos a una enventual ampliació del Port, i ha apostat pel ferrocarril “per a dotar la zona portuària de les millors infraestructures, sense omplir de camions l’entorn dels barris marítims, i protegir el mediambient de la zona”. Així, l’alcalde ha celebrat –segons les seues paraules- “l’anunci de l’Autoritat Portuària, que inclourà a l’informe del possible accés Nord al Port, un estudi del reivindicat accés ferroviari per minimitzar l’impacte urbà”.



L’alcalde Joan Ribó ha fet estes declaraciones al terme d’una reunió que ha mantingut amb responsables de l’Autoritat Portuària i de la Generalitat. “Una trobada que ha conclòs amb la voluntat de treballar conjuntament, amb l’ajuda del veïnat i entitats ciutadanes i ambientalistes, per tindre un Port sostenible que compense a la ciutat”



“El fet que hui el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, ens anuncie que ampliarà este estudi a un estudi ferroviari, és molt positiu perquè, tal i com he dit en moltes ocasions i hui ho reitere: en estos moments fer un accés Nord per carretera no té sentit. Este Ajuntament no vol uns barris envoltats de camions, una fórmula obsoleta que s’hauria de substituir per a primar un accés ferroviari”, ha explicat Joan Ribó.



“Ara hem d’estudiar com fer-ho”, ha continuat l’alcalde en resaltar que la intenció del govern municipal “és que es faça com ho han fet els grans ports europeus, perquè València mereix la millor connexió ferroviària i que també puga integrar-se en el Corredor Mediterrani”.



En la trobada de hui també ha participat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; el president de Ports de l’Estat, Salvador Encina; i el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez. S’ha celebrat a la seu del Consorci València 2007, i entre les conclusions que han pres destaca la creació de tres grups de treball; comissions en què, a més de les tres administracions, tindran veu les entitats veïnals, econòmiques, ambientalistes i socials de la ciutat.



Pel que fa a l’ampliació del Port, Joan Ribó ha assegurat que s’han mesurar molt bé els passos a prendre. “vull prendre mesures les oportunes, juntament amb els secretaris jurídics i els tècnics ambientals, per tal que qualsevol decisió vetle pels interessos de la ciutat”. Així, segons ha dit Joan Ribó, “els nostres barris han de tindre una qualitat de vida òptima, hem de poder dinamitzar l’economia de la ciutat amb les infraestructures més avançades que ens connecten amb Europa com ocorre amb el Corredor ferroviari del Mediterrani. I finalment, és molt important que València tinga la garantia que una ampliació d’este tipus, amb una modificació que és substancial i que afecta 138 hectàrees de terreny, no danye el medi ambient, i en cas contrari que s’establisquen les mesures correctores que pertoquen”.



En este sentit, l’alcalde ha mostrat la seua posició: “estem davant d’una modificació substancial del planejament d’ampliació portuària que es va fer l’any 2007. Si hi ha una modificació substancial, en un projecte que afecta un terreny molt important de València, i amb una conseqüència directa sobre l’entorn natural de la ciutat, el més lògic és que una Declaració d’Impacte Ambiental, assenyale quines són les possibilitats i els límits d’actuació”.



En la reunió, Joan Ribó ha destacat que “la relació entre les ciutats i els ports és molt important, i cal treballar per arribar a acords com els que ja s’han pres”, i ha citat alguns exemples, com ara la cessió de terrenys que han permés l’execució del parc de desembocadura, o la instal·lació d’una gran zona esportiva.



Per la seua banda, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que també ha atés els mitjans de comunicació al terme de la reunió, ha destacat que “cal buscar punts d’equilibri i d’encontre, perquè tots volem un port sostenible que dialogue amb la ciutat, que minimitze els seus impactes i, per supost, que compense a la ciutat de València”.