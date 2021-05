L’Ajuntament aprova els comptes anuals de la Mostra de València

Connect on Linked in

En el Consell Rector celebrat hui, la Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals ha aprovat els comptes anuals de 2020, el primer que presenta com a organisme autònom local, després d’haver completat el canvi de règim jurídic des d’entitat pública empresarial. El pressupost total de l’organisme autònom el 2020 ha sigut de 452.657 euros, que en la seua majoria prové de transferència directa per part de l’Ajuntament de València i també per subvencions d’altres institucions públiques. L’última part prové d’ingressos per la venda d’entrades durant la celebració del festival, que el 2020 va ascendir a una xifra de 3.943 euros.

D’altra banda, els gastos durant el 2020 han ascendit a 383.191 euros, dels quals 257.214 euros corresponen a contractes per a la celebració del festival (lloguer de sales de cine, organització de xerrades, debats, entre d’altres). També s’inclouen en esta partida els tres premis que va concedir la Mostra de València de 25.000 euros a la palmera d’or i 10.000 i 5.000 per als altres dos premiats. La resta corresponen a gastos de personal, subministrament de materials i taxes.

D’altra banda l’organisme autònom, continua treballant en l’organització de la pròxima edició del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que tindrà lloc del 15 al 24 d’octubre de 2021, en un context marcat per l’evolució de la situació sanitària així com per la celebració de l’Any Berlanga, en commemoració del centenari del naixement del gran cineasta valencià.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta delegada de la Mostra de València, Glòria Tello, ha expressat que “el suport de València a la cultura és clau, tant pel dinamisme de les indústries culturals, com pel foment d’un esperit crític sempre imprescindible. La Mostra de València de 2020 ha posat en valor la necessitat d’una cultura viva, amb totes les mesures sanitàries oportunes i amb el ferm convenciment que la ciutadania tornarà a apostar per la cinematografia de qualitat”.