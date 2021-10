L’Ajuntament aprova els criteris per a optar a les ajudes del nou Pla de Reactivació de Ciutat Vella

Connect on Linked in

També s’ha aprovat un projecte que posarà a la disposició de la ciutadania les macrodades que genera l’Ajuntament, que podran utilitzar-se tant per a projectes d’investigació com per a projectes socials o de negoci

La Junta de Govern Local ha aprovat els criteris per a presentar sol·licitud de patrocini d’activitats de dinamització econòmica a Ciutat Vella, uns criteris que tindran en compte entre altres aspectes la paritat i la participació de joves en els projectes. El regidor delegat d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat compte hui d’este i altres acords de l’executiu municipal com, per exemple, aprovar el procediment de reutilització de la informació pública, el pagament de les ajudes del Pla Resistir als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella o l’ampliació de voreres al carrer General Gil Dolz.

El districte de Ciutat Vella és una de les zones on els efectes econòmics de la pandèmia s’han vist més afectats, perquè la seua activitat depén majoritàriament de turistes, de persones que treballen o acudixen al centre de la ciutat per motius d’oci, esplai, treball o altres activitats. L’Ajuntament de València, davant esta situació ha aprovat un Pla de Reactivació, l’objectiu del qual és revitalitzar el teixit econòmic d’este districte. “Un dels projectes que implementa este pla ha sigut la creació d’un fons de 205.000 euros destinats a sufragar part del cost d’iniciatives civils, culturals o econòmiques que dinamitzen l’activitat econòmica i la vida del districte”, ha informat Sanjuán, qui també ha detallat que “la quantitat a aportar vindrà regida per un sistema de puntuació objectiu, que té en compte criteris com l’impacte territorial, el caràcter inclusiu, el nombre d’assistents previstos i altres criteris que ens han semblat importants com el perfil paritari de l’entitat organitzadora o el perfil generacional, premiant a entitats que compten amb joves de menys de 30 anys, per a beneficiar a esta generació que està patint la crisi de manera especial”.

L’import màxim de la subvenció serà de 17.800 euros, i fins al 65% del cost total de l’activitat. Queden excloses activitats purament comercials o de promoció d’una marca.

Pla Parèntesi

La Junta de Govern ha proposat disposar el pagament de vint-i-cinc noves subvencions i vint-i-set complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir ‘Ajudes Parèntesis’, per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella, per un import de 125.600 euros.

A més Sanjuán ha anunciat que “s’obri el termini per a sol·licitar l’última convocatòria del Pla Resisitir, que hem denominat ‘Ajudes Complement’. Són els últims 4 milions d’euros que queden per distribuir, i van destinats a aquelles activitats que amb el pas del temps han tingut una recuperació més lenta, sobretot aquelles relacionades amb l’hostaleria, l’oci i el turisme, que poden sol·licitar un import addicional a les ajudes que ja han percebut”

Reutilització de la informació pública

Un altre dels acords de l’òrgan col·legiat ha sigut l’aprovació d’un nou procediment de reutilització de la informació pública per a facilitar l’accés de la ciutadania a les dades que genera l’Ajuntament a conseqüència de la seua activitat diària. Referent a això Sanjuán ha indicat que “en la societat actual tindre una gran quantitat de dades significa tindre un patrimoni molt ric, dades de mobilitat, d’urbanisme, d’espai públic, de jardineria, que poden ser molt útils tant per a la investigació com per a projectes socials o de negoci”

Este procediment, pensat com un protocol intern entre els diferents servicis que interactuen són font de producció de dades obertes reutilitzables, “permetrà articular un canal d’atenció a reutilitzadors i ciutadania en general, per a donar resposta a la seua demanda de nous conjunts de dades, així com per a comunicar qualsevol tipus d’incidència o consulta respecte a les dades publicades, en un temps de resposta ràpida” ha afegit el regidor.

Recuperació voreres carrer General Gil Dolz

Finalment, la Junta de Govern ha aprovat el projecte denominat ‘Ampliació de vorera nombres parells i remodelació de passos de vianants al carrer General Gil Dolz’, que tal com ha descrit el regidor “consistix en la remodelació de voreres i millora de l’accessibilitat dels passos de vianants d’este carrer, que recuperarà 1.500m2 d’espai per als vianants”. El projecte té un pressupost de 120.000 euros i un termini d’execució de dos mesos.