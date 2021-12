L’Ajuntament aprova els servicis de neteja i recollida de residus per al 2022 amb un pressupost de vora 80 milions d’euros

Print This Post

El vicealcalde destaca les “millores” que comporta l’increment de recursos, com ara la recollida d’orgànica en el 100 % de la ciutat o l’augment de la freqüència d’aigualeig en tots els barris i pobles, que passa de 21 a 17 dies

La Junta de Govern Local aprovarà demà l’organització dels servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans per al 2022. Es contempla un pressupost de vora 80 milions d’euros, davant els 75 milions del 2021, i la incorporació de 52 nous treballadors i treballadores, que completaran una plantilla de 975 persones. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que l’increment dels recursos econòmics i de personal permet sufragar la recollida de matèria orgànica que s’ha implantat en el 100 % de la ciutat, així com l’augment de la freqüència d’aigualeig en els barris i pobles, que passa de 21 a 17 dies, o l’augment dels servicis previstos en les pròximes Falles.

L’import total destinat a estes tasques per al 2022 és de 78.028.786,19 euros: 39.739.595,81 euros per a la neteja, i 38.289.190,38 euros per a la recollida de residus urbans. Això suposa un 4,5 % més que al 2021. El vicealcalde ha detallat “les millores” que comporta este creixement. D’una banda, ha destacat Campillo, “s’ha de cobrir el cost total de la recollida de la matèria orgànica que estem ara implementat en el 30 % que faltava en la ciutat, i això s’ha de tindre en compte de cara a l’import de la recollida del 100 % de la ciutat a partir de l’1 de gener”.

Així mateix, s’augmentarà la freqüència d’aigualeig un 18 % en tots els barris i pobles, la qual cosa implicarà reduir l’actual període de temps mitjà de tres setmanes —21 dies— a dos setmanes i mitja —17 dies—. Campillo ha remarcat que “l’aigualeig és una de les formes més eficients de neteja de l’espai públic i augmentem sensiblement la seua freqüència”. De la mateixa manera, pujarà un 15 % la recollida de mobles i trastos per avisos i abandonats.

Igualment, s’han reservat més de 500.000 euros per efectuar neteges intensives dels barris que necessiten reforç de servicis, com ara la neteja amb aigua, la recollida de mobles, la neteja de pintades o la recollida de fulla.

Quant a les Falles de 2022, “cal tindre en compte que, si la pandèmia ho permet, segurament seran més importants que les que hem tingut en 2021”. Per a això s’ha previst una partida “que és més del doble de la quantitat destinada en 2021” i que inclou la instal·lació de banys i urinaris públics “en major nombre respecte a l’últim any normal, que va ser el 2019”.

Segons ha posat de relleu el vicealcalde, “açò evidentment comporta un increment tant de recursos econòmics com també de personal”. Així, s’incorporaran 52 nous treballadors i treballadores a les tasques de neteja i recollida que, sumades a les 923 del 2021, situaran l’equip humà en 975 persones.