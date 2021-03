L’Ajuntament aprova la convocatòria de subvencions del Pla Resistir per al sector del taxi

Connect on Linked in

Podran optar a la convocatòria els 2400 taxistes censats fiscalment a València

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria de subvencions del Pla Resistir per al sector del taxi de la ciutat de València. En total, es destinaran fins a cinc milions d’euros que podran sol·licitar els 2.400 taxistes donats d’alta fiscalment en la ciutat. La regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha afirmat que “el sector del taxi ha contribuït molt a la competitivitat de la ciutat i ara toca ajudar-los”.

Podran sol·licitar les ajudes els autònoms i xicotetes empreses de fins a un màxim de 10 treballadors. Els beneficiaris rebran 2.000 euros més 200 euros addicionals per cada treballador en plantilla.

Les ajudes es podran sol·licitar a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) i els sol·licitants disposaran de vint dies per a presentar la documentació i acreditar que compleixen els requisits.

En total, s’hi preveu destinar entre mig milió i cinc milions d’euros dels sobrants del Pla Resistir, que arribaran a un màxim de 2.400 taxistes donats d’alta al cens fiscal municipal de la ciutat de València.

La regidora Pilar Bernabé ha destacat “el treball i l’esforç dels taxistes per oferir els millor servicis de mobilitat quan les coses anaven bé i ara és de justícia ajudar-los”. Bernabé ha subratllat que “el taxi s’ha vist greument afectat per la pandèmia perquè, tot i que les restriccions no els han obligat a tancar, l’activitat de facto s’ha reduït dràsticament per la caiguda del turisme i de la pròpia activitat normal de la ciutat”. En eixe sentit, la regidora ha anunciat que el govern municipal continuarà ajudant altres sectors de València afectats per la pandèmia amb els sobrants del Pla Resistir.

Per la seua banda, el president de la Confederació d’Autònoms del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, i el president de l’Associació Gremial del Taxi, Ismael Arráez, que han acompanyat la regidora en la roda de premsa, han donat les gràcies a l’Ajuntament per la seua “sensibilitat i diàleg amb el sector” i han relatat que la baixada d’ingressos com a conseqüència de la pandèmia està entre el 60 i el 90%.