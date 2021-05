L’Ajuntament aprova les primeres 41 ajudes del pla Resistir per un total de 104.600 €

L’Ajuntament de Meliana ha aprovat i pagat les primeres ajudes dins del pla Resistir, de suport a diferents sectors afectats per les mesures sanitàries que han vist restringida l’activitat econòmica durant els últims mesos. Concretament, s’han resolt 41 sol·licituds per un total de 104.600 €.

Com detalla la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “la major part de les ajudes, el 92%, s’han destinat a l’hostaleria en les diferents modalitats, el sector predominant a Meliana d’entre les activitats incloses en les ajudes parèntesi”. La resta d’activitats que han rebut l’ajuda es reparteixen entre les vinculades al turisme (3), a l’esport (3) i, després, als esdeveniments, l’oci nocturn o l’artesania, amb una sol·licitud per cada activitat.

D’altra banda, la responsable indica: “ja hem aprovat una segona convocatòria que estarà destinada a la resta d’activitats del sector comercial i de serveis més afectats per aquests mesos de restriccions, d’acord amb el llistat facilitat per la Direcció General d’Administració Local”. Recollirà una part important del comerç del municipi. Cal recordar que, ara mateix i després de la primera convocatòria, quedarà una quantitat econòmica semblant per adjudicar, ja que la partida del pla Resistir a Meliana és d’un total de 220.000 €.Finalment, Martí recorda: “es tracta d’ajudes directes als comerços i establiments afectats, una actuació que les administracions hem impulsat per a fer front als efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària i que, per exemple, no es va produir durant la crisi econòmica de fa deu anys”. Hi participen, a més de l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. Enguany passat, l’Ajuntament de Meliana ja va atorgar al voltant de 50.000 € en ajudes directes al comerç per diferents conceptes, una dinàmica que es continua ara durant el 2021.