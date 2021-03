L’Ajuntament aprova per unanimitat dos mocions al voltant del 8M i sobre l’abolició de la prostitució al món

Connect on Linked in

Durant el plenari municipal celebrat el passat mes de febrer, la Corporació Municipal va aprovar per unanimitat dos mocions dirigides a promoure la igualtat i la equitat de les dones i els homes a la nostra societat així com a la lluita per l’eradicació de totes les formes de violències adreçades contra les dones, fent incidència especial en la prostitució.

I és que, a hores d’ara, la pandèmia global sanitària marcada per la Covid19 ens ofereix un escenari que colpeja de forma més dura i cruel a les dones al reforçar les desigualtats i vulnerabilitats a la nostra societat augmentat la feminització de la pobresa i la violència.

La moció al voltant del 8M, remesa per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, va ser aprovada unànimement per tots els grups polítics que conformen la Corporació Municipal. Al document presentat es reconeix el paper clau del feminisme per la «reivindicació de la igualtat i l’equitat entre dones i homes», al que s’han sumat institucions, associacions i persones físiques, que tant a nivell personal com professional contribueixen en les seues accions «a millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de la ciutadania i, en especial de les dones per a aconseguir una igualtat reial i efectiva, impulsant canvis socials estructurals».

La segona de les mocions aprovades, que versa sobre la prostitució, suposa la incorporació del nostre municipi a la Xarxa de Ciutats Lliures de prostitució de dones, xiquetes i xiquets i on es qualifica la prostitució com una forma d’explotació que cal abolir. Per altra banda, també s’aborda la necessitat de posar el focus d’atenció a les persones que demanden estos serveis, fent-se necessària la eliminació de la demanda perquè deixe d’existir l’oferta i donar suport social a les víctimes d’esta xacra.

Segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «Estes dos mocions adopten diversos compromisos centrats en la lluita activa dels drets de les dones en pro de l’equitat a la nostra societat. Per això és molt important la realització de campanyes i accions de sensibilització i també polítiques d’igualtat per a acabar amb totes les desigualtats i tipus de violència».