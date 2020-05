L’Ajuntament, Càritas Interparroquial i Adecua treballen de forma coordinada per ajudar les famílies més vulnerables de Picassent

Connect on Linked in

Des de l’inici de la pandèmia es treballa per coordinar tot un gran engranatge d’ajuda social al municipi



En temps del Coronavirus des del consistori no paren les iniciatives per oferir els recursos necessaris per ajudar les persones més desfavorides del municipi. Tant és així, que des de la Regidoria de Benestar Social es treballa de forma coordinada amb diverses organitzacions locals per fer front a esta pandemia global sanitària ocasionada pel Covid19.



És el cas de Càrites Picassent, entitat des d’on s’ha posat en marxa l’entrega de vals de compra a cada unitat familiar, amb l’objectiu de continuar oferint l’ajuda que s’oferia des de l’Economat, amb la compra d’aliments i productes bàsics d’higiene i neteja. Segons afirma el seu director, Jaume Sobrevela, “A hores d’ara estem atenent al voltant de 280 famílies. Els vals són entregats als domicilis de cada família i així d’esta manera s’evita que les famílies tinguen que desplaçar-se i eixir de casa”.



Per altra banda, el personal voluntari d’Adecua, continua realitzant el repartiment a domicili d’aquells productes donats per part de diverses empreses i també per part de persones particulars.



Així, d’esta manera, l’Ajuntament és qui canalitza i coordina moltes de les iniciatives solidàries d’estes empreses i particulars que volen contribuir amb l’entrega de donació d’aliments. Un gran gest que el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, valora de manera positiva, “Des de l’Ajuntament volem agrair el treball que està realitzant tot el personal voluntari i també a totes les empreses i particulars que estan fent donacions d’aliments”.