L’Ajuntament col·laborarà amb la Fundació Bancaixa en el redisseny de la plaça Tetuan de València

Sandra Gómez: «Volem col·laborar i participar conjuntament en el projecte de reestructuració de la plaça, aprofitant la Capitalitat del Disseny 2022»

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha mantingut este dimarts una reunió amb el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, per a parlar sobre el projecte de redisseny de la plaça de Tetuan, que vol dur a terme la Fundació a la nostra ciutat. La vicealcaldessa ha destacat que des de l’Ajuntament «volem col·laborar i participar en eixa reestructuració de la plaça, aprofitant la Capitalitat del Disseny 2022 i continuant el model València Ciutat de Places que estem impulsant a la ciutat».



Sandra Gómez ha ressaltat, després de la reunió, que «la plaça de Tetuan és una de les places emblemàtiques de la nostra ciutat, de fet és l’entrada al centre històric i centre de València”, per això, des de l’Ajuntament “volem col·laborar en esta proposta de la Fundació per a dur a terme una remodelació conjunta de la plaça i adequar-la als nous temps”. Gómez ha apuntat que “hem d’aprofitar la Capitalitat del Disseny 2022, i des de l’Ajuntament volem participar en esta reestructuració i fer una obra que puga reflectir i posar en valor tot el projecte cultural que desenvolupa la Fundació Bancaixa».



A més, la vicealcaldessa ha posat de manifest que sta proposta «va d’acord amb el model València Ciutat de Places que estem impulsant des de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana, i és que les nostres places, les nostres places emblemàtiques, s’han d’adaptar als nous temps i als nous dissenys».



Per part seua, el President de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, ha destacat que l’objectiu és «redissenyar la plaça de Tetuan des del punt de vista arquitectònic, d’acord a les noves necessitats i dissenys actuals». En eixa línia, li ha traslladat a la vicealcaldessa la col·laboració en el projecte i ha agraït les portes obertes de l’Ajuntament per a treballar conjuntament. «Amb esta obra volem dotar a la ciutat de València d’una oferta cultural més per a la ciutadania», ha conclòs Alcón.