L’Ajuntament comença a planificar l’adequació de la desescalada a la ciutat de València

El govern municipal proposa un Pla de Reconstrucció després de la pandèmia consensuat amb tots els agents socials

El Govern Municipal està treballant ja en els diferents vessants i àrees d’acció del Pla de Desescalada que ha de concretar el Govern Central per a les pròximes setmanes. Aspectes com la mobilitat ciutadana, l’ús dels espais comuns, la reobertura d’establiments de restauració i comerços o l’ús dels horts urbans, entre altres… L’alcalde, Joan Ribó, ha explicat este matí que l’Ajuntament està a l’espera de conéixer els detalls concrets del Pla (la seua publicació en el BOE) per a poder actuar amb la major rapidesa en funció de les necessitats de la societat valenciana.



Així ho ha explicat l’alcalde, durant la videoconferència de premsa que ha oferit junt amb els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, després de la reunió de la Comissió de Seguiment de la COVID-19 celebrada este matí. «Estem a l’espera que apareguen en el BOE els documents referents al Pla de Desescalada que volem conéixer de manera exacta, per a posar en marxa tots els seus aspectes», ha manifestat Ribó, qui ha assenyalat que moltes de les previsions anunciades pel president del Govern «ja les teníem treballades des del Govern Local». «És el cas, per exemple, dels horts urbans, sobre el que ja teníem un reglament treballat, el cas de la presència de familiars directes en els enterraments de persones mortes, que ja havíem sol·licitat dies arrere al Ministeri de Sanitat, i que sembla que ja es contemplarà també, o sobre la possibilitat que les persones puguen eixir a fer esport i a passejar, atés que esta mesura comportarà un augment d’usuaris i usuàries als parcs i avingudes de la ciutat».



Un dels aspectes que serà necessari regular i concretar en les pròximes setmanes serà la desescalada en el sector de l’hostaleria que, tal com ha subratllat l’alcalde, «és clau a la nostra ciutat». Ribó ha assenyalat que la reobertura dels locals «haurà de guardar totes les garanties de seguretat per a la ciutadania, i així mateix l’equilibri amb l’ús de l’espai públic urbà». En este sentit, l’alcalde ha recordat que l’Ajuntament de València ja va suspendre el cobrament de la denominada taxa de terrasses que paguen els establiments d’oci i de restauració (la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires), i va acordar retornar la part corresponent als establiments que l’hagueren abonada en període voluntari, «al contrari que altres municipis, com Madrid, que únicament l’han suspesa un trimestre», ha subratllat. En este sentit, l’alcalde ha dit que València ha sigut «la ciutat que més ràpidament ha reaccionat i ha oferit ajudes als sectors productius, pimes i micropimes, i la més generosa en la quantia d’estes ajudes».



PLA DE RECONSTRUCCIÓ



Durant la roda de premsa, l’alcalde ha avançat també que el Govern Municipal plantejarà demà dijous al Ple de la Corporació un Pla de Reconstrucció post-pandèmia amb la participació de tota la societat valenciana i en línia amb les iniciatives de la Generalitat, el Govern central i la Unió Europea. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha realitzat una crida a «la implicació de tota la societat: Govern, oposició, empreses, treballadors i tota la societat civil per a esta tasca col·lectiva que necessita de la responsabilitat i la participació de tots i totes».



Ribó plantejarà demà davant el Ple de l’Ajuntament una moció a tots els grups de l’Hemicicle per a tirar endavant este pla de reconstrucció «de manera articulada amb els Governs central i autonòmic, i també amb les directrius de la Unió Europea». Precisament, l’alcalde ha signat una carta, juntament amb l’alcalde de la ciutat italiana de Palerm, dirigida a les autoritats europees, per a instar a la posada en marxa urgent dels plans de reconstrucció de les societats i les economies dels diferents països de la Unió.



Ribó ha explicat que el Pla de Reconstrucció s’articularà entorn de 3 eixos principals: garantir la màxima seguretat, impulsar la reactivació econòmica, i que ningú es quede arrere en l’eixida de la crisi. «Volem una eixida per a totes les persones», ha afirmat l’alcalde. «Si alguna cosa hem aprés és que no som una societat invulnerable, i per això és necessari començar ja a construir l’escenari post-Covid: hem d’incrementar la nostra resiliència i la nostra capacitat de resposta com a societat, i hem de fer-ho en dues línies, la innovació i la cooperació», ha defensat l’alcalde.



La Corporació Municipal es reunirà demà dijous en la sessió plenària ordinària del mes d’abril, encara que de nou, igual que el març passat, mantenint les condicions especials que imposa l’estat d’alarma i l’estratègia de prevenció davant la pandèmia: participaran únicament 13 regidors, amb proporcionalitat en la representació municipal: 4 de Compromís, 3 del Grup Municipal Socialista, 3 del Grup Popular, 2 de Ciutadans i 1 de Vox. No obstant això, i al contrari que el mes passat, la sessió permetrà debatre sobre un major nombre de temes i propostes, «la qual cosa reflecteix l’elevat índex d’activitat que està tenint l’Ajuntament, tant de manera presencial com telemàtica», en paraules de l’alcalde.



OBERTURA DE PARCS I JARDINS



Durant el torn de preguntes, el vicealcalde Sergi Campillo s’ha referit a l’obertura de parcs i zones verdes, i després de manifestar la seua «preocupació per algunes imatges que es van veure el passat cap de setmana en determinades zones de la ciutat», ha afegit que «el problema no han sigut els parcs en si, ja que en moltes altres zones no es van donar estes actituds, i a més a València hi ha moltíssimes zones verdes obertes i sense possibilitat de tancar-les, com el Passeig de l’Albereda, que està junt al Jardí del Túria, i moltes altres». Campillo ha assegurat que es va tractar d’un «tema puntual, atés que la majoria de la ciutadania va ser responsable i va complir les normes», i ha assegurat que el Govern Municipal «aposta per la confiança en la responsabilitat dels veïns i veïnes de la ciutat».



Així mateix, el vicealcalde ha explicat que per tal de garantir el compliment exacte de les disposicions, la Policia Local té llest un dispositiu especial de vigilància davant la progressiva suavització del confinament, i ha explicat que des de les regidories d’Esports i de Parcs i Jardins s’estudien mesures com, per exemple, disposar una sola direcció en el circuit 5K Runners del Jardí del Túria, de manera que es puga garantir la distància de seguretat entre les persones usuàries.



Tot això, i altres aspectes d’interés (com la realització de casaments civils, per exemple, que també han sigut motiu de preguntes) es concretaran després de conéixer els detalls del decret del Govern sobre el Pla de desescalada.