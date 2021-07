L’Ajuntament compartix amb els veïns d’Aragó-Bèlgica València l’estratègia contra el botellot

Connect on Linked in

La nova Ordenança de Convivència Ciutadana o el nou pla d’inspeccions són algunes de les eines municipals amb les quals es pretén evitar els problemes associats a l’oci nocturn

L’Ajuntament de València ha compartit este matí amb els veïns i veïnes de la zona de l’avinguda d’Aragó, l’estratègia municipal contra el botellot, en la qual treballen diferents regidories. En la reunió ha participat la regidora d´Espai Públic, Lucía Beamud, el regidor de Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, amb l’Associació de Veïns i veïnes d’Aragó-Bèlgica, per a traslladar-los les accions que desenvolupa l’Ajuntament de València per a evitar els problemes associats a l’oci nocturn en eixa zona de la ciutat.

“Ens han traslladat els efectes col·laterals que provoca l’oci nocturn i, des de Protecció Ciutadana, els hem explicat que les fórmules del passat no servixen i que estem obrint un nou marc legal com és l’Ordenança de Convivència Ciutadana per a tractar el problema”, ha afirmat Aarón Cano.

El Regidor de Protecció ciutadana ha insistit en la necessitat de “conscienciar a la gent jove perquè comprenguen que l’oci nocturn ha de ser una mica més normalitzat, més tranquil, no com el que estem observant”, i ha apostat per “obrir nous espais de diàleg, nous espais normatius i continuar treballant al costat de les associacions de veïns i veïnes per a solucionar el problema”.

Per part seua, Lucía *Beamud ha posat en valor el pla d’inspecció que ha dissenyat el seu departament com a instrument per a “previndre problemes” associats amb l’oci nocturn. “No es tracta només d’atendre denúncies sinó d’inspeccionar locals per a evitar molèsties i beneficiar així al conjunt de la ciutadania”, ha afirmat la regidora, qui ha defensat que “este pla suposa un salt qualitatiu perquè ha permés reduir el nombre d’expedients i atendre més queixes i molèsties, la qual cosa redunda en un major benestar per a la ciutadania”.