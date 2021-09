L’Ajuntament compra de forma directa les primeres dos vivendes per a incrementar el seu parc públic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha fet pública l’adquisició de dos habitatges per part de l’Ajuntament, que incrementaran el parc municipal d’habitatges. Totes dues vivendes han sigut adquirides mitjançant compra directa. Una d’elles està situada al carrer Maestro Asensi, en el barri de Nou Moles, i té aproximadament 53 m² útils; l’altra es troba al carrer Arquitecte Segura del Llac, en el barri de San Isidro, i té una superfície aproximada de 91 m².

Estes compres s’enmarquen en un pla llançat per la regidoria de Vivenda, dotat amb un milió d’euros, per a adquirir el ple domini d’habitatges situats en el terme municipal de València, a través de la convocatòria d’un concurs de pública concurrència.

Les dos vivendes tenien un preu que es trobava per baix dels límits establerts en el concurs, és a dir, 100.000,00 € per habitatge i 1.322 € / m² construït (incloent elements comuns). La transmissió de la propietat es completarà en dates pròximes mitjançant el pagament del preu resultant del concurs i la formalització de les compravendes en escriptura pública.

“Paral·lelament, s’ha aprovat també, amb l’objecte de seguir incrementant el parc públic d’habitatges de propietat municipal, recórrer a l’adquisició directa de més habitatges que reuneixin les mateixes condicions que establia el plec i fins a esgotar la resta del crèdit disponible, 820.000 euros. Per tant fem una crida a totes les persones que estiguin interessades en vendre la seua vivenda per a que la oferisca en primer lloc a l’Ajuntament i tinguem l’oportunitat d’adquirir més vivenda pública per a garantir el dret a la vivenda”, ha detallat la regidora Isabel Lozano.