L’Ajuntament concedeix ajudes a 487 empreses d’Algemesí durant 2020 amb una inversió de 294.200 euros

Durant el 2020 l’Ajuntament va concedir un total de 487 ajudes a empreses de la ciutat afectades per la pandèmia en el pla de reactivació econòmica d’Algemesí. Això va donar lloc a una inversió de 294.200 euros en ajudes al comerç, indústries i serveis algemesinecs.

La primera fase va ser de 600 euros d’ajuda per a cada empresa que va haver de tancar a causa del Reial decret 463/2020. En la segona fase, es van donar ajudes de 500 euros als autònoms i empreses també per haver de cessar la seua activitat, mentre que la tercera fase va ajudar les empreses que, tot i no haver-se vist obligades a tancar, van veure reduïts els seus ingressos.

Des de la primera fase es van concedir 265 ajudes; a partir de la segona fase, 212 propostes, i es van aprovar 10 sol·licituds a partir de la tercera fase.

A tot això cal afegir la campanya de la Targeta Activa que ha suposat una injecció de vendes per als comerços de la ciutat de 160.000 euros, dels quals 80.000 euros són d’aportació municipal.

La regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, ha assenyalat que una vegada finalitzada la fase d’ajudes per a la recuperació econòmica per a les empreses afectades per la pandèmia, «s’ha iniciat una nova línia d’ajudes a l’hostaleria i a les empreses culturals relacionades amb l’oci o l’activitat física que s’han vist afectades pel tancament en gener i febrer. Ara estem considerant noves campanyes d’ajuda comercial durant tot l’any amb la col·laboració d’Acsa, Empal i Arbal».