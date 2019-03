L’Ajuntament concedix 262 ajudes de 140 euros per als vehicles afectats per la barrancada

Print This Post

El total de l’ajuda ascendix a més de 36.600 euros

L’Ajuntament d’Alzira ha quantificat, després de la valoració i els requisits legals pertinents, 262 ajudes pels danys ocasionats en vehicles per l’última barrancada del mes de novembre de 2018. D’esta forma, els afectats rebran 140 euros que representa un import mitjà de l’IBI de vehicles.

Les sol·licituds estimades representen un 93,5% de totes les presentades pels veïns i ascendixen a un total de 36.680 euros. L’Ajuntament té previst lliurar estes ajudes el més aviat possible.

Cal recordar que l’Ajuntament va aprovar en el ple del 6 de febrer de 2019 les bases reguladores per a convocar les ajudes econòmiques per a pal·liar els danys produïts en vehicles per l’episodi de pluges entre els dies 15 i 16 de novembre.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat al respecte: “L’Ajuntament, tal com es va comprometre amb els afectats, ha fet un esforç per poder pal·liar, en part, els efectes de la inundació en els vehicles. D’esta forma es demostra que el Consistori està al costat dels damnificats”.