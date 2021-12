L’Ajuntament conclou la reparació i adequació de quatre camins rurals en Campanar i Castellar-l’Oliveral

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “Els agricultors i les agricultores de València saben que tenen a l’Ajuntament al seu costat per impulsar iniciatives com esta per millorar el seu dia a dia”

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València i vicepresident del Consell Agrari Municipal, Alejandro Ramon, ha fet “una valoració molt positiva” de les intervencions en quatre camins rurals de la ciutat de València, concretament als espais productius de l’horta de Campanar i de Castellar-l’Oliveral, per reparar-los i adequar-los a l’activitat diària dels agricultors i agricultores que treballen en eixes zones.

Les actuacions durant els dos darrers mesos per al condicionament d’eixos camins rurals han suposat una inversió total de 70.163,06 euros i han permés deixar en òptimes condicions quatre vies d’accés a espais de producció agrícola. “Per a l’Ajuntament de València és fonamental donar suport a les persones que treballen eixos espais productius de la nostra ciutat i ho fem amb intervencions com estes, que faciliten el dia a dia amb la millora de l’estat dels camins rurals”, ha destacat Alejandro Ramon.

El tram més llarg on s’ha intervingut se situa en la zona occidental de Campanar, en el camí del Molí dels Pobres. Allà s’han condicionat 545 metres de la via que unix els carrers del Pare Barranco i la Partida de Dalt. D’altra banda, al sud de la ciutat, hi ha hagut intervencions en el camí de l’Alqueria d’Asnar, a l’oest del poble de Castellar-l’Oliveral, en un tram de 68 metres de longitud, i també junt al terme municipal de Paiporta, amb sengles intervencions en la carretera Perrina, en un tram de 139 metres per completar una primera fase que ja s’havia condicionat prèviament, i al Camí del Pou de Santa Bàrbara, accedint per la Partida de Xirivelleta abans de l’estació de metro de València Sud, amb un tram inicial de 126 metres que són els que estaven en un estat pitjor.