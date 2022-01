L’Ajuntament convida a l’alumnat perquè reflexione sobre l’ús responsable de les tecnologies i les xarxes socials

Les bases del concurs “K me cuentas”, que se celebra en el marc del Pla Municipal contra la Drogoaddicció, han sigut aprovades en Junta de Govern

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria de la 10a edició del concurs “K me cuentas”, impulsat pel Servico d’Addiccions de la Regidoria de Salut i Consum, en el marc del Pla Municipal contra la Drogoaddicció, “per a conscienciar a la joventut sobre l’ús responsable de les tecnologies i les xarxes socials”. Este certamen, que compta amb un pressupost de 2.600 euros, “convida i premia a l’alumnat per les seues reflexions i creativitat per a evitar l’ús problemàtic d’estes eines que han marcat un canvi social fins i tot per a relacionar-se”, tal com ha manifestat el regidor delegat de Salut i Consum, Emiliano García.

Les bases d’esta nova edició de “K me cuentas”, aprovades per la Junta de Govern Local, especifiquen que els treballs poden desenvolupar-se entorn a tres temes: l’ús responsable de les tecnologies, la prevenció davant l’ús de drogues i els jocs d’atzar en línia i les apostes esportives. Concretament, les persones que participen hauran d’entregar treballs sobre Internet, les Xarxes Socials (Instagram, TikTok, YouTube….), l’ús dels mòbils, els videojocs, la prevenció de l’ús de drogues (alcohol, tabac, cànnabis…), i les conseqüències de l’ús dels jocs d’atzar en línia i les apostes esportives.

El concurs està dirigit a l’alumnat de València de 10 a 18 anys (i en el cas de persones amb necessitats educatives especials, l’edat es prolonga fins als 21 anys). Així mateix, és necessari estar matriculat en un centre escolar de València o constar al padrò del municipi de València i justificar-lo adequadament.

D’altra banda, cada participant podrà presentar al concurs que estable dues categories segons l’edat, un sol treball. En una d’elles poden participar escolars de 10 a 14 anys tots dos inclusivament, i en l’altra de 15 a 18 anys tots dos inclusivament (en el moment de la presentació).

Finalment, cada participant haurà d’optar per una única modalitat de les quals es detallen a continuació: Cartell, multiformat, audiovisuals, arts en viu, música, i literatura.