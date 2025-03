L’Ajuntament convoca el concurs de projectes per a les falles municipals gran i infantil de 2026

Imatge de la Falla Municipal d’enguany

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres les bases del concurs de projectes per a les falles municipals gran i infantil de 2026.

Aquesta convocatòria compta amb un pressupost màxim de 239.000 euros per a la falla gran i de 34.000 euros per a la infantil.

Segons el portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, l’objectiu d’aquesta rapidesa en la convocatòria és “facilitar i promoure la participació d’artistes fallers i equips artístics multidisciplinaris”. Les bases del concurs, elaborades des del Servei de Festes i Tradicions, inclouen els requisits per a la participació, els procediments administratius, la selecció dels comités de valoració i els criteris de selecció dels projectes.

Condicions del concurs

Els projectes per a la falla gran tindran un pressupost de 167.300 euros enguany, amb la quantitat restant de 71.700 euros per a 2026. Per a la falla infantil, el pressupost per a enguany serà de 23.800 euros, amb els 34.000 euros restants l’any vinent (totes les quantitats inclouen IVA).

Cada sol·licitud haurà d’incloure un esbós general del projecte, perspectives de la falla i una memòria explicativa del conjunt. Tota la documentació s’haurà de presentar en suport paper i digitalitzat en format USB. A més, la convocatòria està dirigida a artistes fallers acreditats i equips multidisciplinaris que incloguin almenys un artista faller amb la titulació corresponent en Artista Faller i Construcció d’Escenografies.

Criteris de valoració

Els comités de selecció, presidits pel regidor de Falles, Santiago Ballester, valoraran la solvència tècnica i artística global, així com l’originalitat del projecte. Aquests criteris inclouen el caràcter satíric, la claredat conceptual, la qualitat compositiva, l’accessibilitat, l’ús de materials naturals i l’adequació als objectius de la convocatòria.

Compromís amb el medi ambient

Un apartat destacat de les bases es refereix als materials de construcció. Es garantirà que la cremà dels monuments sigui respectuosa amb el medi ambient, minimitzant l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió. Per això, l’ús de materials naturals serà imprescindible tant per a la construcció de les estructures com per a la preparació, pintura i acabats dels monuments.

Publicació i terminis

Les bases aprovades es publicaran pròximament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i de la Junta Central Fallera. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de la publicació, i la resolució i notificació del procediment es farà en un termini màxim de 6 mesos després de finalitzar el període de presentació.