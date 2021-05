L’Ajuntament de València convoca la beca Velázquez 2021/2022 dotada amb 16.000 euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha aprovat una nova convocatòria de la Beca Velázquez. Esta ajuda, per al curs acadèmic 2021/ 2022, està dotada amb 16.000 euros, que seran abonats en quatre pagaments, de 4.000 euros cada ú, tal com s’ha fet en les dues últimes edicions “per tal de respondre a una demanda dels joves artistes plàstics que opten a esta prestació municipal”.

La regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha informat d’esta convocatòria, publicada ahir al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i ha recordat que les persones interessades disposen, a partir de hui, d’un període de 30 dies naturals per a presentar la seua sol·licitud, fins al 4 de juny.

L’objectiu d’esta beca, que l’Ajuntament de València concedeix des de 1960, es donar suport econòmic a joves menors de 40 anys empadronats en la Comuntat Valenciana que desitgen realitzar un projecte artístic, durant el pròxim curs acadèmic, en la Casa de Velázquez de Madrid, una institució amb seu a la Ciutat Universitària de la capital de l’estat que depèn del ministeri francés d’Ensenyança Superior d’Investigació.

En ressaltar “la importància d’esta beca”, la regidora ha explicat que “durant molt de temps hi havia artistes que havien de renunciar a esta gran oportunitat perquè el pagament es feia al final de l’estada, una qüestió que ja vam corregir per a, no sols donar suport, sinó també reforçar esta beca tan enriquidora per als artistes que la guanyen”. “De fet, el primer dels quatre pagaments s’efectuarà setmanes després de concessió de la beca”, ha aclarit.

La presentació de sol·licituds i la resta de documentació es realitzarà a través del tràmit habilitat a l’efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament. El Jurat avaluarà diversos criteris, com ara la creativitat, grau d’elaboració, innovació, originalitat, o interès de l’activitat o el projecte i, finalment, la qualitat artística. L’any passat la beneficiària d’esta beca va ser la valenciana de naixement i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en 1998, Sílvia Lerín. La seua trajectòria i l’obra presentada, «verde sobre cobre», la feren mereixedora d’este guardó.