L’Ajuntament convocarà un concurs per a triar el cartell anunciador de les Festes Majors de Sueca 2021

Malgrat la situació d’incertesa, la Regidoria de Festes ha decidit convocar este concurs el disseny guanyador del qual serà la portada del Llibre de Festes que es publicarà encara que no es pogueren celebrar finalment els festejos

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha convocat un concurs per a triar el cartell anunciador de les Festes Majors de la ciutat 2021. La regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro, ha explicat que “malgrat la situació incerta en què ens trobem a causa de la crisi sanitària, hem volgut mantindre la convocatòria d’este concurs com en anys anteriors, a l’igual que vam fer amb el del cartell de Falles, a fi de mantindre una certa normalitat en la mesura que siga possible, i fomentar la participació de totes aquelles persones interessades. El disseny guanyador del concurs serà la portada del Llibre de Festes 2021, que s’editarà amb seguretat encara que finalment les circumstàncies no permeteren la celebració de festejos. La nostra intenció és que quede enregistrat d’alguna manera tot el succeït en estos dos anys tan difícils que no poden quedar en l’oblit. Així mateix, amb la publicació del Llibre volem contribuir també a mitigar en part la situació que estan afrontant els negocis locals”.

Segons les bases establides, podran participar totes les persones que ho desitgen a títol personal, presentant un màxim de dos cartells que hauran de ser originals i inèdits. Així mateix, hauran d’incloure obligatòriament el text “SUECA, FIRA I FESTES SETEMBRE 2021”, a més de reservar una zona per a la inclusió del logotip de l’Ajuntament de Sueca. En breu, la Regidoria de Festes farà públiques les bases del concurs que es podran consultar en la pàgina web municipal www.sueca.es, i en els perfils oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament de Sueca.