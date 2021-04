L’Ajuntament crea un recurs per a localitzar punts de venda de aliments de l’horta i la mar

Print This Post

Hui dimecres les 18 hores, en format digital, tindrà lloc la presentació del projecte “Aliments de l’Horta i la mar per a València. Construint un mapa del sistema agroalimentari municipal”. El projecte, que estarà disponible a la fi d’any, arranca amb un procés participatiu per a co-construir el mapa-guia. Està impulsat per la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta en el marc del Consell Alimentari Municipal. El regidor d’esta àrea, Alejandro Ramón, participa, al costat de l’equip coordinador, en l’acte en el qual s’exposarà en què consistix el projecte, les seues diferents fases, els seus objectius i la forma en la qual la ciutadania pot col·laborar i participar en ell.

Ramón ha afirmat que este nou mapa “serà un visor on estiga reflectit tot el sistema agroalimentari municipal d’esta ciutat. Amb esta eina el que volem és proporcionar a la ciutadania una informació accessible sobre on adquirir productes de l’horta i de la mar, a través de canals curts de comercialització”.

Este mapa-guia de recursos públics agroalimentaris, que serà accessible a través del Geoportal de l’Ajuntament de València, té com a objectius localitzar els punts de comercialització d’estos productes de l’horta i la mar de València, difondre i sensibilitzar sobre el seu consum i visibilitzar les persones que els produixen. També pretén crear un espai per a la reflexió, al voltant de la importància de consumir aliment de proximitat i comprar en el comerç del barri. Es crearan visites guiades per a conéixer els comerços associats al projecte.

El regidor ha destacat la importància de “posar a l’abast de la ciutadania este recurs”, perquè d’una manera còmoda i accessible “puga conéixer qui està produint este tipus de productes, on l’està produint, i on els pot adquirir”. El mapa comptarà amb informació detallada dels productors dels productes, nom, foto, direcció, contacte i una breu història de la seua activitat.

La sessió serà oberta i en línia a través d’este enllaç: https://bit.ly/31z9Tef