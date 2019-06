L’Ajuntament d València commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament cap a les Persones Majors

Connect on Linked in

Joan Ribó: «Cada vegada són més les persones majors en la ciutat, és per això que cal pensar en les seues necessitats i erradicar els casos de maltractament».



En el marc de la celebració del 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament cap a les Persones Majors, l’alcalde de València en funcions, Joan Ribó, i la regidora de Persones Majors en funcions, Sandra Gómez, han presidit hui l’acte de commemoració d’este dia. En l’acte ha tingut lloc la lectura del Decàleg dels drets de les persones majors i la representació d’un ball contra la violència del festival Deu Sentits.



Segons dades de les Nacions Unides (ONU), durant 2016, el 15,7 per cent de les persones de seixanta anys o més van ser sotmeses a alguna forma d’abús i tan sols es notifica un de cada 24 casos de maltractament a persones majors. D’altra banda, segons la mateixa font, la població mundial de persones majors de seixanta anys arribarà als 2.000 milions en 2050, és per això que «hui fem un toc d’atenció a esta problemàtica, perquè requerix una major preocupació per part de tots els països i les seues institucions i no ho hem d’oblidar. Posem-nos a treballar, cadascun des de les seues responsabilitats: administracions i també ciutadania», ha manifestat Joan Ribó.



L’alcalde en funcions ha destacat que «cada vegada són més les persones majors en la ciutat, és per això que cal pensar en la seua problemàtica, les seues necessitats i els casos de maltractament, que cal treballar per a erradicar-los. És un tema que no és molt visible però és real. És un aspecte en què cal treballar en molts àmbits, des d’aspectes de servicis bàsics fins a qüestions com la de les residències».«Les persones majors han de poder participar en la vida social dels barris, i oferir-los un envelliment actiu i en companyia», ha afegit.



D’altra banda, Sandra Gómez ha assenyalat que «este és un maltractament que afecta una de cada sis persones majors segons l’ONU, i que és a més un problema que en realitat està totalment invisibilitzat. Per això, és molt important que des de l’Administració treballem per a visibilitzar i denunciar estes situacions, i també des de la ciutat, duent a terme polítiques i accions positives que ens ajuden a fer que la nostra ciutat siga amigable amb les persones majors, que cobrisca les seues necessitats i que tinguem polítiques que garantisquen un bon tracte i qualitat de vida»