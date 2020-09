L’Ajuntament d València llança una campanya contra l’explotació sexual amb el lema ‘ni pagues, ni calles’

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Internacional contra l’explotació sexual i la tracta, el 23 de setembre, també s’han programat dos exposicions i la projecció d’un curt



La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha presentat este matí la campanya contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets, la qual, amb l’eslògan ‘Ni pagues, ni calles’, pretén “sensibilitzar la població, especialment la masculina, de la violència de gènere que suposa el consum de la prostitució, i previndre entre els joves estos comportaments”. A més, el 23 de setembre, Dia Internacional contra l’explotació sexual i la tracta, es penjarà una pancarta al balcó de l’Ajuntament i es projectarà el curt ‘Miente’ a la Regidoria de Joventut. Des del 28 de setembre fins al 16 d’octubre l’edifici de Tabacalera acollirà dos exposicions simultànies de Metges del Món i Cáritas Diocesanas, dos entitats a les quals “anem a augmentar en un 29 % la subvenció” pels seus projectes per erradicar l’explotació i tracta de dones.



Amb motiu del Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets, el pròxim 23 de setembre, l’Ajuntament ha llançat una campanya de sensibilització amb l’objectiu de “trencar la cadena de normalització d’este problema tan greu, un dels símbols de violència masclista més cridaners que podem tindre hui en dia a la nostra societat”, segons ha explicat la regidora Lucía Beamud. La campanya està dirigida a “la població masculina en general i particularment als més joves, perquè reflexionen sobre les conseqüències d’estos comportaments i, a més, no els toleren en el seu entorn”.



Junt amb l’eslògan ‘Ni pagues, ni calles’, es transmeten diversos missatges “per poder detectar aquells comportaments que ens pugen alertar sobre situacions d’explotació sexual i de tracta”, per exemple, “és habitual vore les dones víctimes acompanyades per un home que ‘exercix’ de traductor”. Per a la seua elaboració s’ha comptat amb l’assessorament de les entitats que formen part de la Coordinadora per a la inclusió de persones en situació de prostitució i tracta, creada al 2016, en què estan integrades “aquelles associacions que treballen de manera directa amb estes dones en estes situacions de violència i tenen una experiència acreditada”, així com institucions i administracions públiques, entre elles, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones; la Delegació de Govern; diverses regidories municipals com ara la Policia Local, València Activa, Ocupació, Servicis Socials o Cooperació al Desenvolupament, o la Unitat contra xarxes d’immigració il·legals i falsedats documentals de la Brigada Provincial d’Estrageria i Fronteres.



Beamud ha recordat que al 2016 també es va elaborar junt amb esta coordinadora el Protocol d’intervenció amb víctimes de tràfic per a l’explotació sexual de la ciutat de València per tal “d’unificar criteris, treballar de manera conjunta i unir esforços entre totes les institucions i administracions que ens dediquem a esta temàtica”. L’edil ha destacat així mateix que l’any passat la Corporació, “mitjançant una moció presentada per l’equip de govern, es va adherir a la xarxa Lliures contra la tracta i l’explotació sexual, el tràfic de dones, de xiquetes i xiquets i es va comprometre a fer una campanya de sensibilització sobre este problema”.



ALTRES ACCIONS



A més d’esta campanya en mitjans de comunicació i xarxes socials dels creatius Ladies & Gentlemen, la Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI ha programat altres accions. Així, el 23 de setembre es penjarà una pancarta al balcó de l’Ajuntament i es projectarà el curt ‘Miente’, de la guanyadora d’un Goya Isabel Ocampo, a la sala d’actes de la Regidoria de Joventut. La cineasta participarà per videoconferència en un debat posterior junt amb Sara Bergareche, supervivent de la prostitució i activista de l’associació Euskadi Mugimendu. “Esta activitat es realitzarà amb l’assistència de manera presencial, guardant les mesures sanitàries establides, i en streaming, amb intervencions en directe en línia, perquè totes les persones puguen participar en esta jornada”.



Des del 28 de setembre fins al 16 d’octubre, l’edifici de Tabacalera acollirà dos exposicions conjuntes: ‘Excusas’, de Metges del Món, la qual recull les excuses dels homes per consumir sexe, i la mostra ‘Punto y seguimos. La vida puede más’,de Cáritas Diocesana, al voltant del drama que han patit les dones explotades i víctimes de tràfic. Des de l’any 2001 l’Ajuntament de València compta amb un conveni de col·laboració amb estes dos associacions, les quals reben una subvenció nominativa per projectes sobre explotació i tracta de dones. Beamud ha avançat que “anem a augmentar estes subvencions en un 29 %”, perquè “fan una labor molt important, molt difícil, molt sensible i molt necessària” i “han demostrat la seua professionalitat durant tots estos anys”.



Pel que fa a accions dirigides a la joventud, “volem acompanyar els tallers que ja fem d’educació afectivosexual” i “en estos moments treballem en l’elaboració d’uns còmics sobre la pornografia i una guia educativa adjunta, per entendre que el sexe no és una qüestió de dominació ni submissió, sinó que és consentit i entre iguals”.