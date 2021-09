Print This Post

Els instituts d’Alaquàs participaran en aquesta activitat

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través del departament de Joventut, ha creat una Escape Room sobre igualtat per tal de donar a conéixer les dones del municipi que han destacat pel seu recorregut al llarg de la història i posar en valor el seu treball i esforç.

Es tracta d’un joc a través del qual les persones participants han de resoldre proves i enigmes i ha pres com a referència el el llibre Dones d’Alaquàs editat per l’Ajuntament d’Alaquàs. A mesura que avança el joc, es dóna a conéixer informació relacionada amb dones destacades.

Per la Escape Room ha passat durant els últims mesos l’alumnat dels diferents Tallers d’Ocupació del Centre de Formació Municipal Francesc Ferrer Martí així com alumnat d’altres programes formatius com Jove Oportunitat (JOOP). L’objectiu és oferir als instituts d’Alaquàs la possibilitat de participar en aquesta activitat a més d’incorporar a la Escape Room el nom d’altres dones d’Alaquàs.