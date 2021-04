Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs adapta l’actual edició del Joc Solidari per tal que l’alumnat puga continuar gaudint d’aquesta iniciativa creada per sensibilitzar i recaptar fons per a projectes de cooperació internacional

El Joc Solidari retorna tot i que adaptat a la situació generada per la pandèmia. Ahir dilluns 26 d’abril va tindre lloc al Castell d’Alaquàs el lliurament dels premis de la imatge que representarà el Joc Solidari d’enguany. L’acte va servir com a tret d’eixida a una nova edició d’aquesta iniciativa posada en marxa pel departament de Joventut i Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alaquàs conjuntament amb la Casa de Joventut Sauqala i els centres d’educació primària en la que participa l’alumnat de 5é i 6é de primària.

A l’acte van assistir l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la regidora d’Educació, Marian Espert i el regidor de Joventut, Javi Antúnez. En les intervencions, el primer edil va agrair la participació un any més de totes les entitats i col·legis involucrats en el Joc Solidari i va destacar principalment el treball de l’alumnat per “la seua gran participació i implicació en una situació tan difícil com la que estem vivint marcada per la pandèmia”.

Enguany, l’alumnat ha triat el dibuix de Marta Tárrega Culebras, del col·legi Madre Josefa Campos, com a imatge de la nova edició del Joc Solidari. El seu disseny ha sigut elegit d’entre un total de 646 dibuixos presentats per l’alumnat de cinqué i sisé de primària dels diferents col·legis d’Alaquàs. El segon premi ha sigut per a Julie Salvatierra, del col·legi Sanchis Almiñano; el tercer per a Clara Estreder del col·legi Vila d’Alaquàs; el quart per a Elizabeth Navarro del col·legi González Gallarza; la cinquena finalista ha sigut María Beatriz Vasila del col·legi Ciutat de Cremona i en sisena posició ha quedat María Nourelayne García, del col·legi Mare de Déu de l’Olivar. El seté guanyador del concurs ha sigut Marcos López del col·legi Bonavista.

Com sempre, i com es ve realitzant des de l’any 2005, les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs han tingut l’oportunitat de participar en el disseny de la imatge del Joc Solidari, l’activitat que organitzen cada mes de maig l’Ajuntament d’Alaquàs i la Comissió Solidària per tal de recaptar fons per a projectes que aniran destinats a països del tercer món i que l’any passat, per les circumstàncies generades pel Covid-19, no es va poder celebrar. Tot i que la dinàmica del Joc no es va poder dur a terme l’any 2020. l’Ajuntament d’Alaquàs va decidir continuar amb el concurs de la samarreta per tal que la ciutadania coneguera el treball que s’ha realitzat per part de l’alumnat. Per això, com tots els anys, després de la presentació dels treballs, es va realitzar una exposició itinerant amb tots els dibuixos per tal que l’alumnat poguera triar com sempre el dibuix més original.

A més, tot i que enguany tampoc es podrà celebrar el Joc Solidari com altres anys, des del departament de Joventut i Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alaquàs s’ha decidit adaptar-lo a l’actual situació i realitzar un plantejament dins de les aules, tot i respectant les mesures de seguretat. Cada classe jugarà només amb l’alumnat de la seua aula però haurà de coordinar-se amb la resta d’aules per tal de salvar-se de L’EXTINCIÓ!!!

El Joc estarà centrat enguany en els els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030 i per a la seua posada en marxa es farà ús de la metodologia d’escape room.