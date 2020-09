L’Ajuntament d’Alaquàs concedeix un total 157 ajudes als comerços locals, persones autònomes i microempreses per a fer front als efectes originats pel covid-19

Connect on Linked in

Ajuntament d’Alaquàs ha concedit un total de 157 ajudes destinades al comerç local, persones autònomes i microempreses per tal d’ajudar a fer front als efectes originats pel Covid-19. Aquestes ajudes formen part del Pla Activa Alaquàs d’Activació Econòmica Local dotat globalment amb 600.000 euros.

Els llistats definitius de les ajudes concedides es poden consultar en la pàgina web municipal i en el Portal del Comerç Sostenible en l’enllaç https://alaquas.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/listados-definitivos-ayudas-municipales-comercio-local-persona-autonomas-y-microempresas.

El total de l’import de les ajudes ascendeix a 43.640 euros, distribuïts en dos tipus d’ajudes. Per una banda, s’han concedit un total de 83 ajudes de 80 euros cadascuna per a despeses realitzades per a la compra d’elements de protección contra el COVID-19: mascaretes, guants, mampares així com també per a la desinfecció del local. Aquesta ajuda s’abonarà per al període comprès entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2020.

D’altra banda, s’han concedit un total de 74 ajudes de 500 euros per a cobrir les despeses corrents que haja generat l’activitat: lloguer de locals, subministraments energètics, aigua, telefonia, internet i assegurances generades durant el període de tancament de l’activitat.

Es tracta d’una de les mesures econòmiques més importants posades en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs arran de la pandèmia i l’objectiu principal d’aquesta iniciativa és minimitzar els efectes que la COVID-19 ha generat en l’ocupació i en el teixit comercial i empresarial així com activar l’economia local. L’objectiu d’aquestes ajudes és evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per a la ciutadania i vetlar perquè una vegada finalitze aquesta crisi sanitària, es produeixca el més aviat possible una reactivació de l’economia local evitant que l’impacte econòmic i social es perllongue, de la mateixa manera que contribueix a la financiació de les necessàries adaptacions en locals o en instal·lacions així com elements i prevenció de contagis, com una acció més d’implementació de polítiques preventives en salut pública.