L’Ajuntament d’Alaquàs continua ocupant la segona posició en transparència de tota la Comunitat Valenciana

Alaquàs destaca principalment per les dades que ofereix en qüestió econòmica i pressupostària i per la informació relacionada amb urbanisme i contractacions de serveis.

Alaquàs torna a ser un exemple a seguir en transparència. Per segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Alaquàs ocupa la segona posició en el rànquing de transparència d’ajuntaments de més de 15.000 habitants de tota la Comunitat Valenciana. Així es desprèn de l’últim informe publicat per Dyntra, la primera plataforma col·laborativa a nivell mundial que treballa en el mesurament i gestió del govern obert en les organitzacions i per a la Societat Civil.

Amb un percentatge del 72,2% de mitjana global, Alaquàs destaca principalment per les dades que ofereix en matèria d’urbanisme i obres públiques: plans d’ordenació urbana, decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques i licitacions d’obres públiques. Amb el mateix percentatge, del 90%, l’administració destaca també per la seua transparència en matèria d’organització i patrimoni del Consistori.

L’Ajuntament obté una molt bona qualificació en matèria econòmica i pressupostària donat que l’índex li assigna una transparència en aquest sentit del 89%. Segons Dyntra, l’Ajuntament és totalment transparent en donar a conèixer informació econòmica i financera relacionada amb els comptes públics, el deute i les despeses municipals.

Pel que fa a la contractació de serveis, l´índex assigna a Alaquàs un percentatge del 87,5%, una dada molt positiva també. Pel que fa a la informació i atenció ciudatana, Alaquàs aconsegueix un 81,82%. Una dada excel·lent que ve a reforçar l’atenció i la informació que rep la ciutadania per part de l’administració local així com l’alt compromís assumit per l’Ajuntament en aquest sentit. És ressenyable també la seua posició en informació publicada sobre càrrecs electes i personal de l’Ajuntament amb un 69,7%.

Tots aquests percentatges poden consultar-se en l’enllaç https://www.dyntra.org/poi/ayuntamiento-de-alacuas-alaquas/.

Dyntra és una entitat objectiva i no partidista que empra índex basats en dades públiques gestionades per una comunitat àmplia i representativa, experta i involucrada, en la implantació de models participatius, de mesurament i anàlisi dels organismes públics, sobre la base de 151 indicadors. Desenvolupa una plataforma col·laborativa que té com a objectiu mesurar la informació pública de Governs, Administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d’una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta.