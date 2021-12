Connect on Linked in

Les tasques es concentren aquestos dies en l’accés al carrer Major per Avinguda País Valencià i carrer Antonia Maria de Oviedo a Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs continua treballant per a la millora i rehabilitació en diversos carrers del municipi amb l’objectiu de garantir la seguretat i accesibilitat tant dels vianants com dels ciclistes i trànsit rodat i ho està fent executant diversos treballs a la via pública. Les obres afecten actualment al carrer Antonia Maria de Oviedo (front al parc del Roser) on s’han dut a terme els treballs tant a la vorera així com la repavimentació del carril bici. També continuen els treballs a la calçada del carrer Major, al tram d’accés per Avinguda País Valencià.



Recentment finalitzaven les tasques efectuades al tram de vorera de l’Avinguda Camí Vell de Torrent front del col·legi Ciutat de Cremona, concretament a l’altura del final de l’aparcament públic de vehicles.



L’objectiu d’aquesta actuació consistent en la rehabilitació i reparació de vora 280 metres quadrats de vorera ha estat en garantir novament l’accessibilitat i la seguretat de les persones que passen a diari per aquesta via per tal d’accedir al pas de vianants per a creuar el carrer i millorar la seguretat en l’encreuament d’aquesta zona.