L’Ajuntament d’alaquàs contracta durant 2020 un total de 104 persones a través de diferents programes de subvencions

Connect on Linked in

Alaquàs va rebre durant l’any passat un total de 1.590.915 euros per a la posada en marxa de programes formatius i d’inserció laboral

L’Ajuntament d’Alaquàs ha contractat durant l’any 2020 un total de 104 persones a través dels diferents programes de formació i ocupació subvencionats per l’administració local, la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Treball. El Consistori va rebre en aquest sentit un total de 1.590.915 per al foment de la inserció laboral de les persones en situació d’atur i per a la millora de la qualificació de les persones participants.

Gràcies a aquesta ajuda, l’Ajuntament ha posat en marxa diferents projectes formatius i laborals en el marc dels programes Emcorp, Empuju, Ecovid i Sepe-Corporacions Locals Atur Agrari, iniciatives creades per a oferir noves oportunitats laborals a les persones col·laborant en la seua majoria en la realització d’obres o serveis per als ajuntaments. S’han dut a terme també altres accions formatives de formació professional i qualificació bàsica.

Els Tallers d’Ocupació són una de les iniciatives subvencionades pel Servei Valencià de Treball i Formació (LABORA) que ofereixen cada any a una gran quantiat de veïnes i veïns la possibilitat d’aprendre un ofici. El Taller de Treball Projecte “Alaquàs Viu en Verd” va rebre una subvenció de 720.619,20 euros per a la contractació durant un any de 30 persones i l’equip docent per a tres especialitats diferents: Activitats Auxiiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineraia. Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes; Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials: Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Activitats Administratives en Relació amb el Client.

El Taller ET FORMEM 2020/2021 Projecte “Alaquàs+Actiu” ha comptat amb una subvenció de 360.309,60 euros i a través d’ell s’han pogut contractar un total de 36 persones durant sis mesos: 30 alumnes i 6 persones de l’equip docente i administratiu. Les persones s’han pogut formar en tres especialitats diferents: Activitats Auxiliars de Vivers, Jardins i Centres de Jardineria; Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals i Operacions Auxiliars en l’Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions Esportives.

A través d’Ecovid, el programa de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de persones en situació d’atur d’almenys 30 anys com a conseqüència de la cojuntura derivada de la Covid-19 i concedida per LABORA (Servei Valencià de Treball i Formació) ha permés a l’Ajuntament d’Alaquàs contractar un total de 10 persones amb contractes de 6 mesos: dues treballadores socials, un integrador social, dues persones per a la neteja d’espais oberts, quatre persones per a la neteja d’edificis i un enginyer d’obres públiques. L’Ajuntament ha rebut per a aquest programa un total de 106.126 euros.

L’Ajuntament d’Alaquàs va rebre un total de 66.864,76 euros per a participar en el programa Empuju creat i subvencionat per LABORA per a la contractació de persones joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que corre a càrrc del Fons Social Europeu del Programa Operatiu de Treball Juvenil. Gràcies a aquest programa van ser contractades durant un any tres persones tècniques en administració i un tècnic en sistemes informàtics que van prestar els seus serveis en els diferents departaments municipals.

El programa Emcorp, amb una subvenció de 91.621,51 euros a càrrec de LABORA, va permetre la contractació de 9 persones en atur durant 6 mesos que van prestar els seus serveis en l’àrea municipal d’urbanisme i medi ambient i van treballar concretamente en el Pla de Manteniment d’edificis públics, jardins i zones verdes del municipi. La persona técnica de medi ambient va realitzar treballs relacionats amb la gestió de residus.

Cal destacar també que en el marc del programa SEPE-Corporacions Locals Atur Agrícola 2020 subvencionat pel Ministeri de Treball, l’Ajuntament va rebre un total de 24.188 euros per a la contractació de cinc persones durant 3 mesos.

Accions formatives

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alaquàs va rebre diferents subvencions per part de LABORA per a la contractació de l’equip docen en el marc del programa Accions Formatives FPE-Formació Professional per al Treball. Per al curs Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics en el què van participar un total de 15 alumnes, es va rebre una subvenció de 46.432,50 euros i es va contractar una persona per a l’equip docent durant 6 mesos i una persona per a l’equip docente durant 1 mes. Per al curs Atenció Sociosanitària a Persones Depenents en Institucions Socials amb 15 alumnes amb una subvenció de 37.044 euros, es va contractar una persona per a l’equip docente durant 6 mesos i una altra per a 1 mes. Per al curs Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria en el qual van participar 10 persones amb discapacitat amb una subvenció de 49.005 euros, van van contractar 2 persones per a l’equip docente durant 6 mesos.

Per la seua part, l’Ajuntament d’Alaquàs va rebre també per part de la Conselleria d’Educació diferents subvencions per al Programa Formatiu de Qualificació Bàsica. Durant el curs 2020/2021 va rebre un total de 48.384 euros per a la contractació durant 9 mesos de 2 persones per a l’equip docent. En el curs van participar un total de 15 alumnes per al curs Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.

Durant el curs 2020/2021, l’Ajuntament d’Alaquàs ha rebut un total de 40.320 euros per a la contractació durant 9 mesos de 2 persones per a l’equip docente del curs Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.