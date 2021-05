L’Ajuntament d’Alaquàs convoca la ix edició dels premis castell d’Alaquàs

Print This Post

Els guardons, que commemoren el 9 d’Octubre, premien l’esforç i reconeixement de la ciutadania en les arts, la ciència i la tecnologia i les humanitats i esports

L’Ajuntament d’Alaquàs ha convocat la novena edició dels Premis Castell d’Alaquàs, una convocatòria posada en marxa per tal de commemorar el dia de la Comunitat Valenciana i que suposa un reconeixement a la tasca dels alaquasers i alaquaseres en tres àrees de treball: l’art, que engloba totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramatúrgiques i musicals; la ciència i la tecnologia, una categoria també per a persones emprenedores; i els esports i les humanitats.

Enguany el jurat estarà composat per l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Alaquàs, la Regidoria de Cultura, la Secretaria de l’Ajuntament d’Alaquàs, la direcció de l’Àrea Sociocultural, la direcció del Castell d’Alaquàs, una persona representant de cada grup polític amb representació en el Ple Municipal i les persones guardonades en les dues darreres edicions Premis Castell d’Alaquàs.

L’objectiu principal dels Premis Castell d’Alaquàs és el reconéixer a nivell local l’esforç de tots aquells veïns i veïnes d’Alaquàs que s’han convertit en tot un emblema dels èxits de la Comunitat Valenciana. La seua tasca va dur a l’Ajuntament d’Alaquàs a posar en marxa aquests premis l’any 2013 i retre així homenatge a aquelles persones o entitats que han contribuït al desenvolupament del capital humà del municipi amb especial rellevància i transcendència.

La data límit per a presentar la candidatura finalitza el segon divendres de setembre. Podran optar a aquest premi tant les persones, col·lectius i institucions d’Alaquàs com aquelles la trajectòria de les quals haja estat vinculada a la localitat. Una vegada completada la documentació, que podrà descarregar-se en la pàgina web www.alaquas.org, haurà de ser remesa a l’Ajuntament d’Alaquàs per registre electrònic o presencial a les oficines municipals. Els guardons es lliuraran en dates pròximes al 9 d’Octubre.