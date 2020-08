L’Ajuntament d’Alaquàs crea una aplicació pròpia per a la reserva d’espais i pagament d’entrades per a les diferents instal·lacions municipals

Connect on Linked in

L’enllaç es troba disponible en la pàgina web municipal i permet adquirir entrades de les instal·lacions municipals que ho requereixen

L’Ajuntament d’Alaquàs ha desenvolupat una aplicació pròpia per a la reserva d’espais i pagament d’entrades per a les instal·lacions municipals que ho requereixen. Una iniciativa municipal dissenyada per tal de garantir la seguretat en l’accés als diferents centres municipals i evitar al màxim el contacte personal per tal de lluitar contra el Covid-19.

Es tracta d’un sistema de reserves en línia molt senzill i creat per tal que totes les persones interessades el puguen utilitzar amb la major facilitat possible.

Fins el moment, l’aplicació ha estat utilitzada per a la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs, i des de el 14 d’agost també per a la Piscina Municipal d’Estiu a través de l’enllaç www.alaquas.org/citas_espacios disponible a la web municipal.

Respecte a la Piscina d’Estiu, l’aplicació serveix tant per a la reserva i pagament d’entrades com per evitar fer cues innecessàries. El pagament es realitza mitjançant una plataforma segura a través de la qual es genera una entrada amb un codi QR que s’haurà de mostrar a l’entrada del recinte sense necessitat d’imprimir.

A més, a nivell intern l’aplicació permet dur el control de les persones que accedeixen a les instal·lacions, controlar l’aforament i garantir el compliment de les mesures de prevenció davant el COVID19 i la seguretat dels usuaris.