Connect on Linked in

Dins de les mesures econòmiques del Pla Activa Alaquàs

Des que va començar la crisi sanitària del coronavirus l’ajuntament d’Alaquàs ha treballat per ajudar i donar suport als veïns i a les empreses del municipi.



Per aquest motiu crearen el pla Activa Alaquàs. Un pla global i estratègic d’actuació per fer front a la covid-19, amb mesures de caràcter social i assistencial i amb mesures de promoció econòmiques.

D’entre les mesures socials destaca el suport dels voluntaris del municipi i del grup ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ una iniciativa que persegueix visibilitzar el conjunt d’accions i projectes que les associacions estan realitzant des de l’inici de la crisi.

L’Ajuntament d’Alaquàs destinarà 300.000 euros a un pla de reactivació econòmica local per a comerços i autònoms.

Aquest pla inclourà ajudes directes per a comerços i autònoms, campanyes de promoció del comerç local així com la supressió, fins el 31 de desembre, de les taxes d’ocupació de la via pública per a taules i cadires dels bars, cafeteries i restaurants, i del mercat ambulant.





A més el consistori ha llançat una campanya de promoció del comerç local amb l’objectiu d’ajudar a la seua reactivació econòmica. Sota l’eslògan “Per a comprar, queda’t a Alaquàs. Fem comerç, fem poble”, amb l’objectiu d’estimular a les veïnes i veïns d’Alaquàs a comprar en els establiments del municipi.

El Pla Activa Alaquàs encara no està tancat i des del consistori segueixen treballant i desenvolupant mesures per reactivar al municipi.