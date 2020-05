L’Ajuntament d’Alaquàs destinarà 300.000 euros a un pla de reactivació econòmica local per a comerços i autònoms

Connect on Linked in

Aquest pla inclourà ajudes directes per a comerços i autònoms, campanyes de promoció del comerç local així com la supressió, fins el 31 de desembre, de les taxes d’ocupació de la via pública per a taules i cadires dels bars, cafeteries i restaurants, i del mercat ambulant.

El Ple de la Corporació Municipal va aprovar per unanimitat, ahir dijous 7 de maig, una modificació de crèdits a través de la qual es destinaran 165.000 euros per a ajudes directes i campanyes de promoció de comerços i autònoms d’Alaquàs. Esta nova quantitat se suma als 35.000 euros que l’Ajuntament d’Alaquàs destina anualment a la promoció del comerç i la restauració local.

Per altra banda, la supressió de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires dels bars, cafeteries i restaurants, i la supressió de la taxa del mercat ambulant suposa una injecció de vora 100.000€ en l’economia local.

Del pla d’ajudes es podran beneficiar tots aquells negocis amb local comercial que s’hagen vist obligats a suspendre la seua activitat econòmica per l’alerta sanitària o que hagen vist reduïts els seus ingressos en un percentatge significatiu. Aquestes ajudes seran compatibles amb les d’altres administracions.

Aquest pla es completa amb altres accions ja iniciades fa dues setmanes per tal d’oferir un servei d’assessorament i d’ajuda amb caràcter d’urgència. Per això, l’Ajuntament va reforçar el servei d’emissió de certificats digitals que ofereix l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Alaquàs per tal que totes les persones interessades pogueren sol·licitar les ajudes corresponents. En aquest servei van ser ateses més de 80 persones.

Cal destacar també que amb l’objectiu de poder atendre a tots els comerços i autònoms i oferir un millor servei d’assessorament, l’Agència de Desenvolupament Local va obrir un termini extraordinari d’atenció amb quatre telèfons de comunicació: Informació general: 674 248 274; Ocupació, LABORA, SEPE: 674 248 439; Comerç i hostaleria: 627 826 003 i Mercat i empresa: 627 825 761; i el correu electrònic desarrollolocal@alaquas.org.