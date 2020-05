L’Ajuntament d’Alaquàs facilitarà l’ampliació de les terrases al sector d’hostaleria

Connect on Linked in

Aquesta mesura forma part del pla de recuperació econòmica posat en marxa per l’Ajuntament per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19.

El Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs va aprovar ahir la suspensió de dos articles de l’Ordenança Municipal relativa a l’ocupació de terrenys d´ús públic per a la instal·lació de taules i cadires amb l’objectiu de flexibilitzar l’espai dedicat a les terrasses de l’hostaleria i contribuir a minimitzar l’impacte econòmic provocat pels efectes de la COVID-19. Aquesta mesura pot beneficiar fins a 175 hostalers del nostre municipi.

L’ampliació de l’espai es realitzarà de manera temporal i sempre que siga possible, tot i respectant les limitacions d’amplària lliure de pas per a vianants i accés a habitatges i garatges. Tal i com s’ha establert per part del Ministeri de Sanitat, els hostalers hauran de garantir la seguretat de les persones, l’aforament permès estarà indicat en l’ordre del Ministeri que establirà les condicions segons el nostre territori i sempre respectant una distància física d’almenys dos metres entre les taules.

Els locals interessats podran sol·licitar l’ampliació a través de la seu electrònica o de manera presencial mitjançant cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 14 hores del migdia en el telèfon 674276002. L’Ajuntament estudiarà les possibilitats en cada cas.

Aquesta mesura forma part del pla de recuperació econòmica posat en marxa per l’Ajuntament iniciat el passat 20 de març amb la suspensió fins el 31 de desembre, de la taxa d’ocupació de terrasses a tots els establiments hostalers del municipi.