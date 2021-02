L’Ajuntament d’Alaquàs ha compartit des del passat 25 de gener un total de 133 vídeos de diferents disciplines esportives

Connect on Linked in

La programació esportiva en línia dissenyada per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal d’oferir a les veïnes i veïns classes diàries ha registrat des de la seua posada en marxa el passat 25 de gener un total de 9.132 visualitzacions. Es tracta d’una iniciativa que va sorgir amb l’objectiu d’animar la ciutadania a continuar fent esport des de casa per tal de conscienciar-los de la importància de la pràctica esportiva com a millora de l’estat de salut i és una bona manera de combatir el virus així com convidar-los a gaudir de les activitats municipals mentre les intal·lacions esportives cotinuen tancades arran de l decret establert el passat 16 de gener per la Conselleria de Sanitat per a fer front a la lluita contra el Covid-19.

Des del passat 25 de gener, l’Ajuntament d’Alaquàs ha compartit un total de 133 vídeos de les diferents disciplines esportives amb què compta al llarg de l’any l’oferta esportiva impartida al poliesportiu del Bovalar: aeròbic, zumba, aerodance, aero mix salsa, tonic combat, cardio combat, cicle indoor, body power, step power, aerostep, aerotó, body combact, circuit de força, step, gap, ioga, bodybalance, taitxí, pilates, manteniment, manteniment per a persones majors i mobilitat.

Les sessions esportives estan dirigides per les persones instructores de les instal·lacions municipals i tenen una durada aproximada de 45 minuts. Cada dia es pengen en els canals oficials de l’Ajuntament d’Alaquàs així com en la pàgina de Facebook del servei d’esports municipals un total de set vídeos diferents per tal que totes les persones interessades puguen seguir-les en línia. La iniciativa continuarà de dilluns a divendres fins que es puguen reobrir les instal·lacions municipals i reprendre les activitats.