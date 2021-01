Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs posa a l’abast dels establiments d’hostaleria un espai a la web municipal en què poden publicitar el seu servei d’entrega de menjar a domicili o arreplegada al local, a més de totes les seues dades de contacte per a fer les comandes des de casa.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa la campanya “Cuinem per tu”, una iniciativa que naix per a recolzar el sector de l’hostaleria local en aquests moments tan complicats generats per la pandèmia i les seues conseqüències. El seu objectiu principal és animar els bars i restaurants del municipi a oferir el servei de menjar per a emportar a casa per tal que la ciutadania continue consumint productes dels establiments locals.

Per tal de donar a conèixer la iniciativa, l’Ajuntament d’Alaquàs ha posat a l’abast del establiments d’hostaleria un espai al Portal del Comerciant en què poden publicitar el seu servei d’entrega a domicili o arreplegada al local, junt a la seua oferta gastronòmica. La idea és que la ciutadania es consciencie amb la situació d’aquest sector comercial i s’adapte a les noves circumstàncies.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat a disposició de tots els bars i restaurants el telèfon 664377822 amb servei de WHATSAPP i el mail desarrollolocal@alaquas.org, per tal que els locals interessats envien les seues dades personals i la seua conformitat per a participar en la campanya i, junt amb els tècnics municipals, configuren aquest directori on poden actualitzar a temps real la seua oferta i serveis.

A més, el departament de Desenvolupament Local, detallarà a l’hostaleria local mitjançant un correu electrònic el funcionament de la iniciativa i també que tenen a la seua disposició el servei gratuït de creació de pàgines web al Portal del Comerciant, per als comerços i locals d’hostaleria que necessiten un espai en internet per tal de promocionar el seu negoci.

Aquest servei de creació de pàgines web naix en un moment en què la visualització en Internet i la transformació digital dels comerços resulta imprescindible i per tal de fer ús d’aquest servei, les persones interessades poden enviar un whatsapp al 664377822, correu electrònic a desarrollolocal@alaquas.org o cridar al telèfon 674 248 274 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.