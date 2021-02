Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha intervingut en 16 interseccions de la zona industrial amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat recentment treballs de manteniment en la pintura vial de diferents carrers del Polígon Industrial el Bovalar d’Alaquàs amb l’objectiu de grantir la seguretat ciutadana en aquesta zona freqüentada tant per vianants com per vehicles.

En concret s’ha intervingut en 16 interseccions d’aquesta zona industrial. Per una banda, s’ha repassat la pintura del pas de vianants de Travessera del Bovalar amb carrer Conca. Per altra, s’ha realitzat el repintat de les senyals de stop i ceda el pas en Joan XXIII amb Costera, Joan XXIII amb Travessera, Senyera amb Costera, Marina amb Costera, Marina amb Travessera , Ports amb Costera, Ports amb Travessera, Baix Segura amb Travessera, Baix Segura amb Artesans, Baix Segura amb Progrés, Jaume I amb Artesans, Costera amb Doctor Fleming, Camp del Túria amb Travessera, Racó d’Ademús amb Camp del Túria i Travessera del Bovalar amb Camí dels Mollons.

Aquesta actuació forma part dels treballs en matèria de seguretat vial posats en marxa per la Policia Local d’Alaquàs per tal de conèixer les zones amb més sinistralietat i els punts més conflictius on hi ha necessitat de reforçar les marques vials i les senyals de trànsit per tal de reduir l’índex d’accidentalitat.